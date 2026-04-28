Agentes da 59ª DP localizaram endereço utilizado como escritório do crime - Divulgação

Agentes da 59ª DP localizaram endereço utilizado como escritório do crimeDivulgação

Publicado 28/04/2026 10:22 | Atualizado 28/04/2026 11:31

Rio - Dois homens de uma quadrilha especializada em golpes no INSS foram presos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (27). Uma das vítimas chegou a realizar diversas transações bancárias que somaram R$ 400 mil.

Segundo a Polícia Civil, integrantes do grupo se passavam por funcionários do INSS para aplicar golpes envolvendo falsos precatórios milionários. Eles induziram uma das vítimas a acreditar que teria direito a receber cerca de R$ 17 milhões, o que a levou a transferir dinheiro e entregar documentos sensíveis.

Ainda de acordo com a corporação, agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) identificaram o esquema e localizaram um endereço que seria utilizado como escritório do crime. No local, encontraram documentos falsos, formulários e requerimentos que simulavam procedimentos oficiais do INSS.

Durante a abordagem, os detidos não apresentaram qualquer vínculo com o órgão público. A equipe também apreendeu documentos em nome de terceiros, possivelmente de outras vítimas.

Eles foram autuados em flagrante por estelionato. As investigações apontam para uma organização estruturada, com divisão de tarefas e possível ramificação em outros estados. As diligências seguem em andamento para rastrear os valores desviados e identificar outros integrantes da quadrilha.