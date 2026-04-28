Ação tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos - Divulgação / PMERJ

Ação tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículosDivulgação / PMERJ

Publicado 28/04/2026 09:40

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (28), uma operação na Comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Um homem foi preso e um fuzil apreendido.



Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) participaram da ação, que teve como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, além de recuperar automóveis roubados e clonados que venham a ser localizados.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, quatro unidades escolares suspenderam as aulas por conta da operação.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária da região mantém o atendimento à população, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).