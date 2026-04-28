Expansão da atuação da Força Municipal foi anunciada nesta terça-feira (28) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Expansão da atuação da Força Municipal foi anunciada nesta terça-feira (28)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/04/2026 10:17

Rio – Equipes da Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, vão atuar em Botafogo, na Zona Sul, a partir do dia 10 de maio. A data da expansão foi anunciada pela Prefeitura do Rio nesta terça-feira (28), durante a reunião semanal entre gestores e membros dos órgãos públicos, a Compstat, realizada na Cidade Nova, Zona Central.

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O efetivo vai patrulhar três perímetros: as ruas Lauro Miler, General Severiano e Av. Venceslau Brás; o metrô de Botafogo, entre as ruas São Clemente e Voluntários da Pátria; a praia e a Rua Marquês de Abrantes, que dá acesso ao Flamengo.



“A expansão mostra que é possível enfrentar o crime com inteligência, presença e respeito à vida. A população está reconhecendo esse trabalho: são cada vez mais prisões realizadas sem um único disparo”, destacou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, presente ao evento.

Desde o dia 15 de março, quando iniciou a atuação, a Força Municipal já realizou mais de 1.760 abordagens, conduziu 340 pessoas à delegacia, recuperou 60 celulares e 31 motocicletas roubadas, além de ter apreendido quatro pistolas falsas e facas.