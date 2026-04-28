Arma foi apreendida na açãoReprodução / Redes Sociais
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Gabriel de Jesus Firmino atuava em um dos sistemas de elevação instalados no palco quando acabou prensado entre equipamentos metálicos
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Márcio Vinícius Cerqueira Oliveira chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos
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