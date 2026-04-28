Arma foi apreendida na ação - Reprodução / Redes Sociais

Arma foi apreendida na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/04/2026 10:35

Rio - Policiais militares prenderam um suspeito de tentativa de homicídio, nesta segunda-feira (27), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Um homem foi baleado.

O crime ocorreu na Rua Benjamim Constant, no bairro Covanca. Segundo a PM, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam a informação de uma tentativa de assassinato na região. Uma equipe ouviu tiros e se dirigiu ao local.

Um dos suspeitos foi preso e uma arma apreendida. Já a vítima, que não teve identidade revelada, recebeu socorro, dando entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo logo depois. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A 73ª DP (Neves) investiga o caso.





