Paulo estava internado no Hospital Geral de Emergência de Belford Roxo - Jeovani Campos / PMBR

Paulo estava internado no Hospital Geral de Emergência de Belford RoxoJeovani Campos / PMBR

Publicado 28/04/2026 11:38 | Atualizado 28/04/2026 12:38

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O homem deu entrada no Hospital Geral de Emergência do município, no mesmo dia, com ferimentos na região da face direita e no braço direito. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, ele foi intubado em estado grave.

A equipe médica tentou estabilizar a situação para transferir o paciente. Contudo, no final da noite, Paulo não resistiu aos ferimentos.

A direção do hospital encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada.

Civil cita troca de tiros

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizavam uma ação para combater o tráfico na comunidade quando foram surpreendidos por criminosos armados. Houve troca de tiros.

No confronto, um policial foi baleado, mas sem gravidade. Posteriormente, policiais localizaram Paulo ferido por tiro. A corporação não informou se houve prisões ou apreensões.

Após a operação, moradores fecharam as principais vias no entorno da comunidade para protestar sobre a atuação dos policiais. Houve a colocação de barricadas e objetos foram incendiados para parar a circulação de veículos. Um ônibus também foi apedrejado e os passageiros precisaram deixar o coletivo às pressas.

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local para conter os atos. Cinco pessoas foram levadas para uma delegacia.