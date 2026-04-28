Douglas Ruas (PL) é o presidente da AlerjReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Segundo o portal “Coisas da Política”, o documento foi elaborado pela Comissão de Orçamento da Casa. A iniciativa foi anunciada nesta terça-feira (28), durante uma reunião do colegiado que discute os impactos fiscais da medida para o estado.
Para Ruas, o tema é o mais urgente para o Rio. Ele defendeu a união de todos os parlamentares, independentemente de posicionamento político, para pressionar o STF, e enfatizou que a medida pode tirar R$ 20 bilhões dos cofres municipais e estaduais, com impacto direto em setores essenciais, como saúde e segurança pública.
O deputado Luiz Paulo (PSD), decano da Alerj, também criticou a proposta e alertou para suas consequências estruturais. Segundo ele, a medida fere o pacto federativo e pode levar o estado a um colapso financeiro. “Além de inconstitucional, essa medida pode quebrar o Estado do Rio de Janeiro”, disse, lembrando que os royalties são uma compensação ambiental.
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