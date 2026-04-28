76ª DP (Niterói) - Divulgação

76ª DP (Niterói)Divulgação

Publicado 28/04/2026 15:39 | Atualizado 28/04/2026 17:01

Rio - Agentes da 76ª DP (Niterói) cumpriram mandado de prisão contra um homem condenado por estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor, nesta segunda-feira (27). O crime, praticado contra uma criança da própria família, ocorreu em Itaboraí, na Região Metropolitana, entre 2004 e 2011.

De acordo com a denúncia, os abusos foram realizados dentro de uma residência e começaram quando a vítima tinha apenas 6 anos e se estenderam até os 13. O homem utilizava o vínculo familiar para facilitar a ocultação do crime.



A condenação por estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor teve o agravante de parentesco familiar. A pena foi fixada em 14 anos de reclusão, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima, que hoje tem 28 anos.

