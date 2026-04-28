Ônibus colidiu com um poste Reprodução

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Rio - Um motorista de ônibus passou mal ao volante e bateu violentamente em um poste na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, na Zona Norte.
O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (27). Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e, recusou o atendimento dos militares no local.

Por meio de nota, o sindicato Rio Ônibus lamentou o episódio e informou que acompanha o caso.