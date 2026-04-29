Com os criminosos, os agentes apreenderam um revólver sem registro e quatro munições intactas. - Divulgação / Polícia Civil

Com os criminosos, os agentes apreenderam um revólver sem registro e quatro munições intactas. Divulgação / Polícia Civil

Publicado 29/04/2026 22:39 | Atualizado 29/04/2026 22:57

Rio - Dois homens com extensa ficha criminal foram presos em flagrante por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá), nesta quarta-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul. Juntos, somam mais de 20 passagens pela polícia.



A dupla foi localizada após informações de inteligência apontarem a circulação de criminosos em um carro em direção à comunidade do Tabajaras. O veículo foi interceptado durante a subida.



No momento da abordagem, o condutor afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e disse não saber que os passageiros estavam armados. Ele foi ouvido e liberado.

Com os criminosos, os agentes apreenderam um revólver sem registro e quatro munições intactas.



De acordo com a Polícia Civil, Jhonatan dos Santos Peres foi detido cinco vezes e possui oito registros por crimes como roubo, tráfico de drogas e receptação. Já Valdenir Gomes Leal Junior acumula três prisões e cerca de 15 anotações por roubo, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículos.



Os dois foram levados para a delegacia e vão responder por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A investigação aponta que a dupla pode ter ligação com atividades criminosas na região para onde se desloca