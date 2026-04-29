Deputado federal Aureo Ribeiro Divugação
O encontro acontece às 14h, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e reunirá especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.
O deputado federal Aureo Ribeiro é o relator da comissão especial responsável pela análise do projeto, que busca modernizar as regras de trânsito no país diante das novas realidades tecnológicas e sociais.
Serviço
Endereço: Rua da Ajuda, 5 - Centro, Rio de Janeiro
Data: 7 de maio
Horário: 14h
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