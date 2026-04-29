Deputado federal Aureo Ribeiro Divugação

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A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa alterações no Código de Trânsito Brasileiro (PL 8085/14) realiza, no próximo dia 7 de maio, o Seminário Estadual do Rio de Janeiro para debater propostas de atualização da legislação de trânsito.

O encontro acontece às 14h, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e reunirá especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.

O deputado federal Aureo Ribeiro é o relator da comissão especial responsável pela análise do projeto, que busca modernizar as regras de trânsito no país diante das novas realidades tecnológicas e sociais.

Serviço
Local: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
Endereço: Rua da Ajuda, 5 - Centro, Rio de Janeiro
Data: 7 de maio
Horário: 14h