Deputado federal Aureo Ribeiro - Divugação

Deputado federal Aureo Ribeiro Divugação

Publicado 29/04/2026 17:18

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa alterações no Código de Trânsito Brasileiro (PL 8085/14) realiza, no próximo dia 7 de maio, o Seminário Estadual do Rio de Janeiro para debater propostas de atualização da legislação de trânsito.



O encontro acontece às 14h, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e reunirá especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.



O deputado federal Aureo Ribeiro é o relator da comissão especial responsável pela análise do projeto, que busca modernizar as regras de trânsito no país diante das novas realidades tecnológicas e sociais.



Serviço

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)

Endereço: Rua da Ajuda, 5 - Centro, Rio de Janeiro

Data: 7 de maio

Horário: 14h