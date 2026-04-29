Ícones como a lua, o lobo e a rosa estão presentes no cartão - Divulgação / Riocard

Ícones como a lua, o lobo e a rosa estão presentes no cartãoDivulgação / Riocard

Publicado 29/04/2026 12:47

Rio - O Riocard Mais lançou um cartão comemorativo inspirado no show da Shakira, que acontecerá no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul, no evento Todo Mundo no Rio.

Segundo a empresa, o produto, com identidade visual temática e tiragem limitada, poderá ser usado pelo público para se deslocar até Copacabana de metrô, trens, barcas, ônibus e vans intermunicipais, além de ônibus municipais, BRT e VLT, desde que seja cadastrado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

O cartão traz referências visuais à Shakira. Ícones como a lua, o lobo e a rosa dialogam com símbolos recorrentes em sua obra, enquanto as silhuetas femininas reforçam protagonismo e expressão corporal, características centrais de sua presença de palco.

A edição será vendida enquanto durarem os estoques e estará disponível nas estações do metrô Jardim Oceânico, Botafogo, Cardeal Arcoverde e Largo do Machado, além da loja Riocard Mais na estação Siqueira Campos e das bilheterias da Central do Brasil e Pavuna. O público poderá adquirir o item por R$ 20, valor que já inclui as passagens de ida e volta do metrô.