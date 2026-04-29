Luan Victor Bento tem 15 anos - Divulgação

Luan Victor Bento tem 15 anosDivulgação

Publicado 29/04/2026 17:14

"Quem estiver com meu filho, devolva-o. Estou com medo de não achar meu filho nunca mais". O relato angustiado é de Lucélia Bento, mãe de Luan Victor Bento Barbosa, de 15 anos, desaparecido desde o dia 19 de abril, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Desde então, a família vive dias de aflição em busca de respostas e de qualquer informação que leve ao paradeiro do adolescente.

Em depoimento ao DIA, Lucélia disse que o filho passou o dia com o pai, na região da Freguesia, onde também estuda. Ao anoitecer, o pai o teria chamado para ir embora, mas ele decidiu permanecer por mais tempo jogando bola com amigos.

Por volta das 21h, Luan enviou uma mensagem informando que estava a caminho de casa, em Rio das Pedras, mas ele nunca chegou. Esse foi o último contato com a família. Uma das últimas localizações do celular do adolescente foi registrada na Rua Aldeia de Matos, dentro da comunidade de Rio das Pedras. Horas depois, o aparelho teve o último registro na Rua Dama da Noite, no mesmo bairro. A família acredita que o chip do telefone do jovem tenha sido retirado.

"Eu preciso muito encontrar meu filho. Quero ajuda para entrar lá, verificar se ele realmente está e trazê-lo com vida", disse Lucélia.

O desaparecimento foi registrado na 41ª DP (Tanque), mas o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Desesperada, a mãe também faz questão de destacar que o adolescente não possui qualquer envolvimento com atividades criminosas: “Meu filho não é bandido, não é traficante. Ele é estudante (...) Peço, por favor, que quem estiver com meu filho o devolva. Ele não tem envolvimento com nada”.

Lucélia ainda clama por uma solução rápida para o caso: “Eu quero uma resposta, uma solução para o desaparecimento do meu filho”.

A família pede que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja repassada às autoridades. Também é possível entrar em contato pelos telefones (21) 99400-7704 e (21) 98596-5296.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida