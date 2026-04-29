Ronald Barcelos de Melo foi preso nesta quarta-feira (29)Divulgação
MIlitar é preso por tentativa de homicídio na Ilha do Governador
Ronald Barcelos, cabo temporário do Exército, é acusado de atirar contra um homem durante uma discussão em um quiosque
Dupla com mais de 20 passagens pela polícia é presa com arma na Zona Sul do Rio
Suspeitos foram abordados em carro de aplicativo a caminho do Tabajaras; motorista não tinha envolvimento, segundo a polícia
Eletricista que acionou elevador deve responder por homicídio culposo de operário em Copacabana
Funcionário confirmou ter ligado equipamento sem visibilidade da vítima; polícia também apura responsabilidade de empresa e equipe técnica
Casal é executado a tiros no Recreio dos Bandeirantes; mulher estava grávida
De acordo com a PM, vítima teria ligação com milícia e investigação aponta disputa com traficantes como possível motivação
Governador em exercício dá posse a novos secretários no RJ
Trocas atingem Fazenda, Planejamento e Ambiente; nomeações foram publicadas no Diário Oficial
PF terá 90 dias para periciar imagens da operação mais letal do Rio
Corporação, porém, ainda aguarda gravações de câmeras corporais de policiais
Rio suspende temporariamente vacinação contra gripe a partir desta quinta por falta de doses
Imunização nas escolas será mantida com estoque reservado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
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