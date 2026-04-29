Ronald Barcelos de Melo foi preso nesta quarta-feira (29) - Divulgação

Ronald Barcelos de Melo foi preso nesta quarta-feira (29)Divulgação

Publicado 29/04/2026 16:49

Rio - Ronald Barcelos de Melo, cabo temporário do Exército, foi preso nesta quarta-feira (29) por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador), acusado de tentativa de homicídio qualificado.

Segundo a Polícia Civil o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), em um quiosque na Praia da Bica, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Ronald teria deixado o local e retornado minutos depois armado, disparando diversas vezes contra um homem. A identificação do militar só foi confirmada por meio de depoimentos e análise de imagens de câmeras de segurança da região.

A Polícia Civil destacou também que o cabo possui um histórico de comportamento violento e "escalada criminosa". Ele já tinha anotação por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio - na ocasião cometida com agressões a pauladas.

"Trata-se de indivíduo de elevada periculosidade, cuja liberdade representa risco concreto à ordem pública. A pronta atuação da Polícia Civil foi essencial para cessar essa escalada", afirmou o delegado Felipe Santoro.

Ronald foi encaminhado ao sistema prisional e o Exército Brasileiro será comunicado sobre a custódia do militar.