Sábado terá noite fresca com chuvisco isolado antes de domingo chuvoso Érica Martin / Agência O Dia
Previsão do tempo aponta chuva para o feriadão e show da Shakira
Tempo na cidade começa a mudar nesta quinta-feira (30) e os termômetros devem cair
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