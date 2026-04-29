Sábado terá noite fresca com chuvisco isolado antes de domingo chuvoso - Érica Martin / Agência O Dia

Sábado terá noite fresca com chuvisco isolado antes de domingo chuvoso Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/04/2026 16:21

Rio - O feriado prolongado do Dia do Trabalhador - com direito a show da Shakira na Praia de Copacabana - será de tempo instável na cidade do Rio. Segundo o Alerta Rio, o calor registrado nesta quarta-feira (29), com calor de até 35°C, vai embora já na quinta-feira (30). A véspera de feriado terá declínio na temperatura e previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada na parte da noite, com máxima de 32°C e mínima de 19°C.o tempo

Para quem vai aproveitar o feriado na sexta-feira (1º), a previsão indica chuva fraca desde cedo, durante a madrugada e a manhã. O dia deve seguir com céu nublado a parcialmente nublado e temperaturas amenas, repetindo as mesmas temperaturas de quinta-feira.

No sábado (2), dia do show, o tempo deve dar uma pequena trégua durante a maior parte do dia. No entanto, há previsão de chuvisco isolado a partir desse período. A temperatura deve variar entre 18°C e 34°C, indicando uma noite fresca para quem for ao evento.

Para fechar o fim de semana, o domingo (3) já começa com chuva moderada na madrugada. Com o céu nublado a encoberto, a temperatura cai, apresentando máxima de 28°C e mínima de 18°C.