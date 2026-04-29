Motorista foi preso em sua casa em Jacarepaguá - Divulgação / PCERJ

Motorista foi preso em sua casa em JacarepaguáDivulgação / PCERJ

Publicado 29/04/2026 11:08

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, por tentar matar um passageiro após uma briga durante a corrida.



Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de abril, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, após uma discussão motivada pela cobrança de possíveis danos no interior do carro.

Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, por tentar matar um passageiro após uma briga durante a corrida. O crime aconteceu no dia 25 de abril, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.



Créditos: Divulgação / PCERJ pic.twitter.com/fifxa5waWs — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2026



O passageiro tentou fugir do local, mas o detido estacionou o veículo um pouco à frente e retornou armado, efetuando dois disparos na direção da vítima, que não foi atingida.



Ainda de acordo com a corporação, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) localizaram o condutor e realizaram diligências em sua casa. O passageiro tentou fugir do local, mas o detido estacionou o veículo um pouco à frente e retornou armado, efetuando dois disparos na direção da vítima, que não foi atingida.Ainda de acordo com a corporação, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) localizaram o condutor e realizaram diligências em sua casa.

Contra ele, a equipe cumpriu um mandado de busca e apreensão, onde apreendeu a pistola utilizada no crime, além de carregador, munições e outros materiais. Também foi cumprido um mandado de prisão temporária.