Motorista foi preso em sua casa em JacarepaguáDivulgação / PCERJ
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de abril, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, após uma discussão motivada pela cobrança de possíveis danos no interior do carro.
Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, por tentar matar um passageiro após uma briga durante a corrida. O crime aconteceu no dia 25 de abril, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2026
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O passageiro tentou fugir do local, mas o detido estacionou o veículo um pouco à frente e retornou armado, efetuando dois disparos na direção da vítima, que não foi atingida.
Ainda de acordo com a corporação, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) localizaram o condutor e realizaram diligências em sua casa.
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