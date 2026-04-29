Motorista foi preso em sua casa em JacarepaguáDivulgação / PCERJ

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Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, por tentar matar um passageiro após uma briga durante a corrida.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de abril, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, após uma discussão motivada pela cobrança de possíveis danos no interior do carro.


O passageiro tentou fugir do local, mas o detido estacionou o veículo um pouco à frente e retornou armado, efetuando dois disparos na direção da vítima, que não foi atingida.

Ainda de acordo com a corporação, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) localizaram o condutor e realizaram diligências em sua casa.
Contra ele, a equipe cumpriu um mandado de busca e apreensão, onde apreendeu a pistola utilizada no crime, além de carregador, munições e outros materiais. Também foi cumprido um mandado de prisão temporária.