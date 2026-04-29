Palco do show do show de Shakira será maior que os de Madonna e Lady Gaga - Érica Martin/Agência O Dia

Palco do show do show de Shakira será maior que os de Madonna e Lady GagaÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 29/04/2026 10:52

Cavaliere participou da divulgação do Plano Operacional para show da Shakira Reprodução Rio – A Prefeitura do Rio divulgou, nesta quarta-feira (29), o plano operacional para o show de Shakira, em Copacabana , na Zona Sul, que acontece no próximo sábado (2). Entre as medidas, estão a ampliação da programação para facilitar a dispersão do público na saída, além do reforço no transporte público e alterações no trânsito. A expectativa é de que 2 milhões de pessoas participem do evento.

A apresentação da cantora está marcada para começar às 21h45, seguindo até 0h. Segundo o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o público ainda poderá contar com um DJ surpresa a partir da 0h15.

Confira a programação:



- Vintage Culture: 17h45 - 18h45

- Maz: 19h - 20h30

- Shakira: 21h45 -0h

- DJ surpresa - 0h15 até 2h

De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere, o evento foi planejado com foco na segurança, especialmente no momento de dispersão ao término do show.

"Além da logística e do transporte, estamos tomando a decisão, neste ano, de alongar o evento para que a dispersão aconteça de forma mais gradual, evitando que todas as pessoas saiam ao mesmo tempo. Por isso, adotamos duas medidas adicionais: um show de drones para manter o público após o fim da apresentação e, na sequência, um DJ, que também ajudará a reter as pessoas por mais tempo. Com isso, a curva de dispersão será mais moderada e organizada, permitindo que o público deixe o local aos poucos. Toda a logística foi planejada para garantir a fluidez, e essas ações vêm justamente para contribuir com esse processo", explicou.

Trânsito

A partir das 18h de sábado (2), começam os bloqueios no trânsito em todas as vias de acesso a Copacabana, com exceção de táxis e ônibus de linhas regulares. No mesmo horário, também haverá interdições complementares no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo.



Às 19h, será implantado o bloqueio total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis.



Já a partir da 0h de sábado (2), a Avenida Atlântica será totalmente interditada, incluindo as pistas junto às edificações e à orla, além de seus acessos.



As proibições de estacionamento também passam a valer à 0h em diversas vias paralelas à Avenida Atlântica. No mesmo horário, estará proibida a entrada de ônibus fretados em Copacabana.

As liberações começam a partir das 4h de domingo (3). Segundo a presidente da CET-Rio, Marize Ribeiro, a expectativa é de que às 10h a rotina volte ao normal.

Ônibus e BRT

Devido ao evento, haverá uma operação especial de ônibus. Ao todo, serão disponibilizados 24 coletivos municipais e seis linhas intermunicipais. O desembarque será concentrado no bolsão da Avenida Princesa Isabel.



Entre 19h e 21h, apenas essas linhas estarão autorizadas a circular em Copacabana. Confira:

Terminal Enseada de Botafogo

Centro e Grande Tijuca

169 Terminal Gentileza (via Central

410 Saens Peña

Ilha do Governador

324 Ribeira

328 Bananal

Zona Oeste e Sudoeste (Praia de Botafogo)

550 Cidade de Deus

553 Recreio dos Bandeirantes

554 Vargem Grande

2338 Campo Grande (Via Magarça)

Zona Oeste e Sudoeste

363 Vila Valqueire

368 Riocentro

383 Realengo

388 Cesarão (via Santa Cruz)

393 Bangu

397 Terminal Campo Grande

Zona Norte

232 - Lins Vasconcelos

238 - Água Santa

265 - Marechal Hermes

298 - Acari

312 - Penha (via Olaria)

355 - Madureira

399 - Metrô Pavuna

457 - Abolição

474 - Méier (Via Jacaré)

483 - Penha

Intermunicipais

740D - Charitas

2740D - Charitas

775D -Charitas

2125C - Magé

2951C - Duque de Caxias

1955B - Nova Iguaçu

Segundo o secretário de Transportes, Jorge Araes, a população de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mequista, poderão fazer a integração do Terminal Margarida, que vai inaugurar na sexta (1º).

Além disso, linhas do BRT irão operar 24h. São elas:

Transoeste: 17, 22 e 22 (De 22h às 4h)

Transcarioca: 35 e 42

Transolímpica: 51

Transbrasil: 60, 70 e 80

ConexãoBRT: 28, 67, e 68

Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão Executivo: Funcionamento de 6h às 0h. Tarifa: 15

Metrô

As estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo funcionarão 24 horas. Segundo Marcelo Mancini, gerente de Planejamento e Segurança Operacional do MetrôRio, a Siqueira Campos é a mais indicada para acesso ao evento.

Na estação Cardeal Arcoverde, haverá apenas desembarque entre 16h e 22h. Nas demais estações, após a 0h, a operação ocorre exclusivamente para desembarque.

As linhas vão operar da seguinte forma:



Linhas 1 e 4: Jardim Oceânico até Uruguai

Linha 2: Pavuna até General Osório

Para agilizar o embarque, a concessionária vai disponibilizar uma pulseira com passagens de ida e volta, no valor de R$ 15,80. A venda será feita nas catracas no dia do evento, das 6h às 22h, exceto nas estações de Copacabana.



Os meios de pagamento aceitos são: Riocard, Jáé e NFC (cartões de crédito e débito, celulares e relógios).



Durante a operação especial, também serão aceitos cartões unitários do MetrôRio, além dos sistemas Giro, Jáé e Riocard. A pulseira será válida entre 0h de sábado (2) e 7h de domingo (3).

VLT Carioca

Operação Especial Linha 1: (Santos Dumont x Terminal Gentileza): Funcionamento das 23h30 de sábado (2) até as 5h de domingo (3). Intervalo de 30 minutos.

Conexão Metrô - VLT Carioca: Parada Carioca

Paradas/estações abertas para desembarque: Santos Dumont, Cordeiro da Graça, Rodoviária e Terminal Gentileza.

Trens

Ida: Todos os ramais operam normalmente; Central do Brasil fecha às 21h15

Volta: Central do Brasil reabre 0h; Trens saindo de hora em hora para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

Ordenamento urbano

A Secretaria Municipal de Ordem Pública inicia um ordenamento preventivo desde terça (28), com a "Operação Tatuí", buscando itens regulares na areia; fiscalização de quiosques e barracas; ocupação irregular em área pública e combate ao estacionamento irregular.

Proibido:

- Comercialização de garrafas de vidro por ambulantes;

- Cercamento de área pública por barraqueiros;

- Utilização de área superior à concedida aos quiosques;

- Estacionamento com vagas pela CET-Rio;

- Carga e descarga de mercadorias após o horário permitido;

- Entrada com garrafas de vidro;

A segurança vai contar com 400 agentes, 35 viaturas mais 10 motocicletas, 10 reboques e dois drones. Ao todo, serão 1.835 guardas municipais, sendo 649 exclusivos para trânsitos.

Segundo o secretário municipal da Seop, Marcus Belchior, o acesso aos pedestres também contarão com pontos de revista.



Na coletiva, também esteve presente o secretário de estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, que frisou a parceira do governo com a prefeitura.



"Como sempre ocorreu em grandes eventos, a segurança pública vai fazer seu papel. O importante não é só a organização do evento, mas garantir a reputação do estado em um evento desse e também garantir a entrega de um serviço tão importante que é a segurança", disse.



Comlurb

Segundo a Comlurb, não haverá coleta em Copacabana no sábado (29). Por isso, é importante que a população e estabelecimentos não coloquem lixos nas ruas. A coleta será feita no domingo (3) a partir das 19h.

O efetivo vai contar com 2 mil garis, além de 2 mil contêineres de 240 l e outros 250 de alta capacidade.

Palco de Shakira será o maior de todos





Neste ano, o palco, que já supera os de Madonna e Lady Gaga, ficará maior. A estrutura, montada em frente ao hotel Copacabana Palace, foi ampliada para 1.500 metros quadrados. A Loba, como Shakira é conhecida pelos fãs, também estará mais perto do público, já que o tablado contará com uma passarela de 25 metros. Haverá ainda 680 metros quadrados de telões de led.

Para ampliar a visão de quem for assistir ao show, o palco será montado com 2,20 metros de altura, em relação à areia. Ao longo da praia, também serão instaladas 16 torres com som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados, para melhorar a experiência dos fãs que escolherem curtir a apresentação mais distante.