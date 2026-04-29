Rio – A Prefeitura do Rio divulgou, nesta quarta-feira (29), o plano operacional para o show de Shakira, em Copacabana, na Zona Sul, que acontece no próximo sábado (2). Entre as medidas, estão a ampliação da programação para facilitar a dispersão do público na saída, além do reforço no transporte público e alterações no trânsito. A expectativa é de que 2 milhões de pessoas participem do evento.
A apresentação da cantora está marcada para começar às 21h45, seguindo até 0h. Segundo o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o público ainda poderá contar com um DJ surpresa a partir da 0h15.
De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere, o evento foi planejado com foco na segurança, especialmente no momento de dispersão ao término do show.
"Além da logística e do transporte, estamos tomando a decisão, neste ano, de alongar o evento para que a dispersão aconteça de forma mais gradual, evitando que todas as pessoas saiam ao mesmo tempo. Por isso, adotamos duas medidas adicionais: um show de drones para manter o público após o fim da apresentação e, na sequência, um DJ, que também ajudará a reter as pessoas por mais tempo. Com isso, a curva de dispersão será mais moderada e organizada, permitindo que o público deixe o local aos poucos. Toda a logística foi planejada para garantir a fluidez, e essas ações vêm justamente para contribuir com esse processo", explicou.
Trânsito
A partir das 18h de sábado (2), começam os bloqueios no trânsito em todas as vias de acesso a Copacabana, com exceção de táxis e ônibus de linhas regulares. No mesmo horário, também haverá interdições complementares no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo.
Às 19h, será implantado o bloqueio total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis.
Já a partir da 0h de sábado (2), a Avenida Atlântica será totalmente interditada, incluindo as pistas junto às edificações e à orla, além de seus acessos.
As proibições de estacionamento também passam a valer à 0h em diversas vias paralelas à Avenida Atlântica. No mesmo horário, estará proibida a entrada de ônibus fretados em Copacabana.
As liberações começam a partir das 4h de domingo (3). Segundo a presidente da CET-Rio, Marize Ribeiro, a expectativa é de que às 10h a rotina volte ao normal.
Ônibus e BRT
Devido ao evento, haverá uma operação especial de ônibus. Ao todo, serão disponibilizados 24 coletivos municipais e seis linhas intermunicipais. O desembarque será concentrado no bolsão da Avenida Princesa Isabel.
Entre 19h e 21h, apenas essas linhas estarão autorizadas a circular em Copacabana. Confira:
Terminal Enseada de Botafogo
Centro e Grande Tijuca
169 Terminal Gentileza (via Central
410 Saens Peña
Ilha do Governador
324 Ribeira
328 Bananal
Zona Oeste e Sudoeste (Praia de Botafogo)
550 Cidade de Deus
553 Recreio dos Bandeirantes
554 Vargem Grande
2338 Campo Grande (Via Magarça)
Zona Oeste e Sudoeste
363 Vila Valqueire
368 Riocentro
383 Realengo
388 Cesarão (via Santa Cruz)
393 Bangu
397 Terminal Campo Grande
Zona Norte
232 - Lins Vasconcelos
238 - Água Santa
265 - Marechal Hermes
298 - Acari
312 - Penha (via Olaria)
355 - Madureira
399 - Metrô Pavuna
457 - Abolição
474 - Méier (Via Jacaré)
483 - Penha
Intermunicipais
740D - Charitas
2740D - Charitas
775D -Charitas
2125C - Magé
2951C - Duque de Caxias
1955B - Nova Iguaçu
Segundo o secretário de Transportes, Jorge Araes, a população de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mequista, poderão fazer a integração do Terminal Margarida, que vai inaugurar na sexta (1º).
Além disso, linhas do BRT irão operar 24h. São elas:
Transoeste: 17, 22 e 22 (De 22h às 4h)
Transcarioca: 35 e 42
Transolímpica: 51
Transbrasil: 60, 70 e 80
ConexãoBRT: 28, 67, e 68
Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão Executivo: Funcionamento de 6h às 0h. Tarifa: 15
Metrô
As estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo funcionarão 24 horas. Segundo Marcelo Mancini, gerente de Planejamento e Segurança Operacional do MetrôRio, a Siqueira Campos é a mais indicada para acesso ao evento.
Na estação Cardeal Arcoverde, haverá apenas desembarque entre 16h e 22h. Nas demais estações, após a 0h, a operação ocorre exclusivamente para desembarque.
As linhas vão operar da seguinte forma:
Linhas 1 e 4: Jardim Oceânico até Uruguai Linha 2: Pavuna até General Osório
Para agilizar o embarque, a concessionária vai disponibilizar uma pulseira com passagens de ida e volta, no valor de R$ 15,80. A venda será feita nas catracas no dia do evento, das 6h às 22h, exceto nas estações de Copacabana.
Os meios de pagamento aceitos são: Riocard, Jáé e NFC (cartões de crédito e débito, celulares e relógios).
Durante a operação especial, também serão aceitos cartões unitários do MetrôRio, além dos sistemas Giro, Jáé e Riocard. A pulseira será válida entre 0h de sábado (2) e 7h de domingo (3).
VLT Carioca
Operação Especial Linha 1: (Santos Dumont x Terminal Gentileza): Funcionamento das 23h30 de sábado (2) até as 5h de domingo (3). Intervalo de 30 minutos.
Conexão Metrô - VLT Carioca: Parada Carioca
Paradas/estações abertas para desembarque: Santos Dumont, Cordeiro da Graça, Rodoviária e Terminal Gentileza.
Trens
Ida: Todos os ramais operam normalmente; Central do Brasil fecha às 21h15
Volta: Central do Brasil reabre 0h; Trens saindo de hora em hora para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.
Ordenamento urbano
A Secretaria Municipal de Ordem Pública inicia um ordenamento preventivo desde terça (28), com a "Operação Tatuí", buscando itens regulares na areia; fiscalização de quiosques e barracas; ocupação irregular em área pública e combate ao estacionamento irregular.
- Comercialização de garrafas de vidro por ambulantes;
- Cercamento de área pública por barraqueiros;
- Utilização de área superior à concedida aos quiosques;
- Estacionamento com vagas pela CET-Rio;
- Carga e descarga de mercadorias após o horário permitido;
- Entrada com garrafas de vidro;
A segurança vai contar com 400 agentes, 35 viaturas mais 10 motocicletas, 10 reboques e dois drones. Ao todo, serão 1.835 guardas municipais, sendo 649 exclusivos para trânsitos.
Segundo o secretário municipal da Seop, Marcus Belchior, o acesso aos pedestres também contarão com pontos de revista.
Na coletiva, também esteve presente o secretário de estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, que frisou a parceira do governo com a prefeitura.
"Como sempre ocorreu em grandes eventos, a segurança pública vai fazer seu papel. O importante não é só a organização do evento, mas garantir a reputação do estado em um evento desse e também garantir a entrega de um serviço tão importante que é a segurança", disse.
Comlurb
Segundo a Comlurb, não haverá coleta em Copacabana no sábado (29). Por isso, é importante que a população e estabelecimentos não coloquem lixos nas ruas. A coleta será feita no domingo (3) a partir das 19h.
O efetivo vai contar com 2 mil garis, além de 2 mil contêineres de 240 l e outros 250 de alta capacidade.
Palco de Shakira será o maior de todos
Neste ano, o palco, que já supera os de Madonna e Lady Gaga, ficará maior. A estrutura, montada em frente ao hotel Copacabana Palace, foi ampliada para 1.500 metros quadrados. A Loba, como Shakira é conhecida pelos fãs, também estará mais perto do público, já que o tablado contará com uma passarela de 25 metros. Haverá ainda 680 metros quadrados de telões de led.
Para ampliar a visão de quem for assistir ao show, o palco será montado com 2,20 metros de altura, em relação à areia. Ao longo da praia, também serão instaladas 16 torres com som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados, para melhorar a experiência dos fãs que escolherem curtir a apresentação mais distante.
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