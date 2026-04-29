Show de Shakira acontece neste sábado (2) na praia de CopacabanaArquivo/Érica Martin / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) anuncia, nesta quarta-feira (29), uma resolução que permite aos barraqueiros legalizados, com pontos fixos nas areias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, a manter suas estruturas nas areias no período compreendido entre 7h da próxima sexta (1º) até as 20h de domingo (3).
A medida leva em consideração o aumento significativo de pessoas nas praias da Zona Sul em função do show da Shakira, que acontecerá na noite de sábado (2).

No dia 1º de maio, o funcionamento será das 7h às 20h. Após esse horário, os responsáveis deverão cobrir as estruturas e guardar equipamentos e objetos, já que a comercialização de produtos não será permitida. A permanência das barracas na areia ocorrerá em caráter excepcional.
Entre 7h de sábado (2) e 20h de domingo (3), além de manter as estruturas montadas, os barraqueiros poderão vender produtos. No entanto, fica proibido o abastecimento ou a reposição de mercadorias — mesmo em pequenas quantidades — entre 6h de sábado (2) e 7h de domingo (3).
As barracas deverão ser desmontadas até as 20h do dia 3 de maio. O descumprimento das regras previstas na resolução poderá resultar em sanções administrativas, como multa, apreensão de equipamentos e até suspensão da autorização de funcionamento, conforme a legislação municipal vigente.
Show gratuito
Com um público estimado em cerca 2 milhões de pessoas, o megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, acontece neste sábado (2).
Neste ano, o palco que já supera os de Madonna e Lady Gaga ficará ainda maior. A estrutura, montada em frente ao hotel Copacabana Palace, foi ampliada para 1.500 metros quadrados. Neste ano, a Loba, como é conhecida pelos fãs, também estará mais perto do público, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de led.
 
fotogaleria
Show de Shakira acontece neste sábado (2) na praia de Copacabana
Barracas fixas poderão permanecer nas praias durante o Carnaval