Show de Shakira acontece neste sábado (2) na praia de Copacabana - Arquivo/Érica Martin / Agência O Dia

Show de Shakira acontece neste sábado (2) na praia de CopacabanaArquivo/Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/04/2026 08:59

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) anuncia, nesta quarta-feira (29), uma resolução que permite aos barraqueiros legalizados, com pontos fixos nas areias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, a manter suas estruturas nas areias no período compreendido entre 7h da próxima sexta (1º) até as 20h de domingo (3).





No dia 1º de maio, o funcionamento será das 7h às 20h. Após esse horário, os responsáveis deverão cobrir as estruturas e guardar equipamentos e objetos, já que a comercialização de produtos não será permitida. A permanência das barracas na areia ocorrerá em caráter excepcional.

A medida leva em consideração o aumento significativo de pessoas nas praias da Zona Sul em função do show da Shakira, que acontecerá na noite de sábado (2). No dia 1º de maio, o funcionamento será das 7h às 20h. Após esse horário, os responsáveis deverão cobrir as estruturas e guardar equipamentos e objetos, já que a comercialização de produtos não será permitida. A permanência das barracas na areia ocorrerá em caráter excepcional.

Entre 7h de sábado (2) e 20h de domingo (3), além de manter as estruturas montadas, os barraqueiros poderão vender produtos. No entanto, fica proibido o abastecimento ou a reposição de mercadorias — mesmo em pequenas quantidades — entre 6h de sábado (2) e 7h de domingo (3).

As barracas deverão ser desmontadas até as 20h do dia 3 de maio. O descumprimento das regras previstas na resolução poderá resultar em sanções administrativas, como multa, apreensão de equipamentos e até suspensão da autorização de funcionamento, conforme a legislação municipal vigente.

Show gratuito

Com um público estimado em cerca 2 milhões de pessoas, o megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, acontece neste sábado (2).



Neste ano, o palco que já supera os de Madonna e Lady Gaga ficará ainda maior. A estrutura, montada em frente ao hotel Copacabana Palace, foi ampliada para 1.500 metros quadrados. Neste ano, a Loba, como é conhecida pelos fãs, também estará mais perto do público, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de led.