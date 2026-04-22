Montagem do palco para o show de Shakira, nesta quarta-feira (22). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Montagem do palco para o show de Shakira, nesta quarta-feira (22). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/04/2026 11:35

Rio - Na contagem regressiva para o megashow gratuito de Shakira na praia de Copacabana, a montagem do palco que receberá a cantora colombiana no dia 2 de maio já está a todo o vapor. Montada em frente ao Copacabana Palace, a estrutura será a maior do projeto “Todo Mundo no Rio”, superando as usadas nas apresentações de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, no ano passado.

Neste ano, a Loba, como é conhecida pelos fãs, também estará mais perto do público, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de led.

Para ampliar a visão de quem for assistir ao show, o palco será montado com 2,20 metros de altura, em relação à areia. Ao longo da praia, também serão instaladas 16 torres com som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados, para melhorar a experiência dos fãs que escolherem curtir a apresentação mais distante.

Dona de hits como “Waka Waka”, “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Loca”, “Chantaje” e mais, Shakira é a terceira diva pop a se apresentar no projeto “Todo Mundo no Rio”, que leva megashows gratuitos à praia de Copacabana.

Aulão de dança esquenta o clima para o show

A cantora colombiana já avisou que quer ver os fãs dançando muito no show. Para ajudar o público e colocar a galera para entrar no clima, a organização do “Todo Mundo no Rio” preparou um aulão de dança gratuito, que acontecerá neste domingo (26), das 9h ao meio-dia.

O evento será realizado na orla da praia de Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace, bem perto da montagem do palco do show de Shakira. A turma será liderada pela professora de dança Esther Lobo e pelo bailarino Christian Bazano, da equipe da artista Anitta .