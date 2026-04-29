Wallace Jesus de Oliveira manteve uma médica refém com uma faca - Reprodução

Wallace Jesus de Oliveira manteve uma médica refém com uma facaReprodução

Publicado 29/04/2026 10:55

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (28), após manter uma médica refém em uma clínica particular, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Wallace Jesus de Oliveira também extorquiu a vítima e a obrigou a fazer uma transferência de R$ 16 mil para sua conta bancária.

fotogaleria O crime aconteceu em uma unidade de saúde no Centro da cidade, onde o autor realizava tratamento. De acordo com a investigação, durante o atendimento, Wallace retirou uma faca da roupa e ameaçou uma médica que o atendia.

A apuração identificou que o homem trancou a porta do consultório e determinou que a vítima avisasse à recepção que não realizaria mais atendimentos. Sob ameaça, ele obrigou a médica a transferir, via PIX, o valor de R$ 16 mil para uma chave vinculada ao seu nome.

Ainda segundo a investigação, após a transferência, Wallace manteve a vítima em cárcere privado, deixando ela amarrada e amordaçada, além de fazer ameaças de morte, inclusive dizendo que ia retornar para matá-la caso o crime fosse comunicado à polícia.

A vítima conseguiu se desvencilhar depois de entrar em luta corporal com o homem, saiu do consultório e pediu ajuda. Em seguida, compareceu à 52ª DP (Nova Iguaçu) para registrar o caso.

Com base nas informações colhidas, os policiais apuraram que Wallace poderia retornar à clínica e montaram uma estratégia de abordagem, considerando o risco à vítima, aos funcionários e aos pacientes. O homem foi localizado dentro do estabelecimento na noite desta terça.

O autor responderá por extorsão qualificada com emprego de arma e cárcere privado