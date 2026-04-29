Fãs de Shakira esperam aparição da cantora no Copacabana Palace - Érica Martin

Fãs de Shakira esperam aparição da cantora no Copacabana PalaceÉrica Martin

Publicado 29/04/2026 16:43

Rio - Embora o show de Shakira seja somente neste sábado (2), os fãs da Loba já começaram a se aglomerar na porta do Copacabana Palace, na Zona Sul, nesta quarta-feira (29). Desde o início da manhã, a alcateia, nome da comunidade de fãs da colombiana, se posiciona estrategicamente para conseguir algum tipo de interação com a cantora, que já está no Rio

Veja o vídeo:

Fãs de Shakira lotam a porta do Copacabana Palace poucos dias antes do megashow na praia de Copacabana



Crédito: Érica Martin / Agência O Dia pic.twitter.com/SVgquFvN7G — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2026

Ao DIA, o médico Rodolfo Ferreira, de 28 anos, contou que espera conseguir falar pessoalmente com a artista e comentou sobre o quão engajada ela é com os fãs brasileiros. “A gente espera um contato. Como ela é latina, então já tem essa coisa mais calorosa. E, de fato, é a única diva que fala fluentemente o português e tem uma relação mais estreita com o Brasil, não é à toa que o português foi o segundo idioma que ela aprendeu. Não tem outra igual a ela. Por isso que eu faço questão de estar aqui. Espero ter esse contatinho com ela”, disse.



Natural de Campo dos Goytacazes, mas morando no Rio há 3 anos, Rodolfo já pensa no planejamento para o dia do tão esperado show. “De certo modo, estou em uma posição privilegiada, porque moro bem perto daqui. Mas, obviamente, vou me organizar para chegar cedo. Estive ano passado no show da Lady Gaga. Devo chegar por volta das 16h, que é mais tranquilo e dá para aproveitar bem. Já tenho tudo organizado como os amigos, a energia é maravilhosa, é contagiante. No ano passado já foi incrível e com a Shakira, a maior latina de todas, acho que vai ser o maior e o melhor”, afirmou.

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Fã desde os anos 1990, logo no início da carreira de Shakira, Maria José da Silva, de 48 anos, está ansiosa para assistir a cantora de perto pela primeira vez. “É o meu primeiro show dela. Vim no da Lady Gaga e da Madonna nos anos anteriores”, contou ela, que aprendeu o espanhol com as músicas da colombiana.