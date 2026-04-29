Fãs de Shakira esperam aparição da cantora no Copacabana PalaceÉrica Martin
Fãs de Shakira lotam a porta do Copacabana Palace poucos dias antes do megashow na praia de Copacabana— Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2026
Crédito: Érica Martin / Agência O Dia pic.twitter.com/SVgquFvN7G
Natural de Campo dos Goytacazes, mas morando no Rio há 3 anos, Rodolfo já pensa no planejamento para o dia do tão esperado show. “De certo modo, estou em uma posição privilegiada, porque moro bem perto daqui. Mas, obviamente, vou me organizar para chegar cedo. Estive ano passado no show da Lady Gaga. Devo chegar por volta das 16h, que é mais tranquilo e dá para aproveitar bem. Já tenho tudo organizado como os amigos, a energia é maravilhosa, é contagiante. No ano passado já foi incrível e com a Shakira, a maior latina de todas, acho que vai ser o maior e o melhor”, afirmou.
A farmacêutica Tabata Ferreira, de 26 anos, chegou cedo para tentar alguma interação com Shakira. A fã chegou de viagem e logo se preparou para ir à porta do hotel. “Cheguei ontem de viagem, dormi umas duas horas, acordei às 5h e hoje estou aqui em função da Shakira, até não sei que horas. Minha expectativa é pelo menos vê-la passando, acenando”, disse.
Fã de Shakira desde os 10 anos de idade, ela contou que terá que se desdobrar para assistir à diva de perto outra vez. “No sábado, eu tenho um casamento para ir em Búzios, às 7h. Vou ter que sair correndo para voltar para conseguir chegar a tempo do show e pegar um bom local.Fui no show dela ano passado e foi sensacional, só que eu espero algo muito além, porque é a Shakira. Com certeza, ela está preparando algo muito grandioso”, celebrou.
A técnica administrativa Ananda Silva, de 36 anos, saiu de Uberaba, em Minas Gerais, especialmente para a apresentação da Loba. Fã há 26 anos, ela já seguiu a cantora por vários países.
“Cheguei na segunda-feira, porque queria estar aqui para recepcionar ela. Comecei a gostar dela aos meus 10 anos de idade, quando uma professora de espanhol levou o CD da Shakira para uma aula e até hoje sou apaixonada. No ano passado, estive aqui no show do Rio. Também fui no de São Paulo, na Colômbia – de Bogotá e Barranquilla –, depois Chile e Argentina. Eu assisti sete shows dela no passado. Acho que esse de Copacabana vai ser o melhor e maior show da carreira dela”, afirmou.
Nesta quarta-feira, a Prefeitura do Rio apresentou o plano operacional para o evento e divulgou a programação, que neste ano foi ampliada para facilitar a dispersão do público após o fim do show. Além da colombiana, também se apresentarão: Vintage Culture, das 17h45 às 18h45; Maz, das 19h às 20h30; e DJ surpresa, de 0h15 às 2h.
O megaevento também contará com esquema especial de segurança. Cerca de 8 mil agentes, entre policiais civis, militares, guardas municipais, bombeiros e mais, garantirão a alegria dos fãs da diva pop.
Palco vai ser o maior de todos
Neste ano, o palco montado em frente ao hotel Copacabana Palace quebra os recordes do projeto Todo Mundo no Rio. A estrutura, que já era grandiosa, ficou ainda maior, já que a organização ampliou o espaço para 1.500 metros quadrados.
A cantora também estará mais perto do público. Uma passarela de 25 metros também está sendo instalada. A estrutura ainda é equipada com 680 metros quadrados de telões de led. Para ampliar a visão de quem for assistir ao show, o palco está sendo montado com 2,20 metros de altura, em relação à areia. Ao longo da praia, também serão instaladas 16 torres com som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados, para melhorar a experiência dos fãs que escolherem curtir a apresentação mais distante.
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