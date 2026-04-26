Colegas do operário ajudaram a soltá-lo da estrutura do palco - Reprodução / Redes sociais

Colegas do operário ajudaram a soltá-lo da estrutura do palcoReprodução / Redes sociais

Publicado 26/04/2026 18:19 | Atualizado 27/04/2026 07:21

Rio - Um operário morreu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste domingo (26). Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, trabalhava como serralheiro no local.

De acordo com relatos de profissionais que estavam na região, o trabalhador sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima já havia sido retirada do equipamento por outros funcionários.

Militares da ambulância do 3º Grupamento Marítimo (GMAR-Copacabana) prestaram socorro à vítima, que foi conduzida ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e registrou ocorrência na 12ª DP (Copacabana). A distrital realizou perícia no local e está investigando a morte para apurar as circunstâncias do acidente.

A estrutura do palco possui 1,5 mil metros quadrados e uma passarela de 25 metros. O espaço ainda conta com 680 metros quadrados de telões de LED. No sábado (25), cerca de 10 toneladas que serão utilizados no show chegaram ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Procurada, a Bonustrack, organizadora do evento, lamentou o caso e afirmou que está prestando apoio, acolhimento e solidariedade, aos familiares da vítima, à empresa e à equipe.