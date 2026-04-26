Grupo escalou o muro e a placa do hospital para resgatar o balãoReprodução

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Rio - Um balão DE aproximadamente 20 metros caiu na entrada da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na manhã deste domingo (26), provocando pânico entre pacientes e moradores do entorno. Um grupo de motociclistas chegou a invadir a área hospitalar para recuperar o material, que destruiu parte do telhado e a caixa d'água de uma casa ao lado da unidade de saúde.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a correria. Funcionários do controle de acesso tentaram conter a entrada do grupo, mas alguns escalaram o muro a placa de identificação do Heat para pegar o balão. Relatos apontam que havia diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência e os pacientes ficaram nervosos com a situação.
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De acordo com a direção do hospital, o tumulto generalizado durou cerca de uma hora e ambulâncias precisaram ser redirecionadas ao centro de trauma. Na manhã deste domingo, havia mais de 240 pessoas internadas na unidade, sendo que o Heat ainda atendia outras 23 vítimas de acidente de moto, dois queimados e dois baleados.
Na manhã de sábado (25), banhistas se assustaram com um balão que caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na altura do Posto 5. Algumas pessoas correram em direção à água para recolher o artefato, o que gerou ainda mais tensão entre quem estava no local. O material foi recolhido pela Polícia Militar.
Outro caso aconteceu no domingo passado (19). Cerca de 40 homens invadiram uma casa de festas em Marechal Hermes, na Zona Norte, para resgatar um balão. Ao DIA, Wander Dutra, responsável pelo estabelecimento, disse que acordou com o barulho por volta das 7h20.
"Foi algo terrível, desesperador, porque o que passava na minha cabeça o tempo todo era se de alguma forma eles imaginassem que por dentro da minha residência eles pudessem chegar lá no terceiro andar, que é o que eles estavam fazendo, subindo nos telhados", relatou.
Soltar balões pode provocar incêndios em residências, áreas de vegetação e até atingir a rede elétrica, causando prejuízos e colocando vidas em perigo. A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando o artefato pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.