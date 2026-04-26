Grupo escalou o muro e a placa do hospital para resgatar o balão - Reprodução

Grupo escalou o muro e a placa do hospital para resgatar o balãoReprodução

Publicado 26/04/2026 15:36

Rio - Um balão DE aproximadamente 20 metros caiu na entrada da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na manhã deste domingo (26), provocando pânico entre pacientes e moradores do entorno. Um grupo de motociclistas chegou a invadir a área hospitalar para recuperar o material, que destruiu parte do telhado e a caixa d'água de uma casa ao lado da unidade de saúde.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a correria. Funcionários do controle de acesso tentaram conter a entrada do grupo, mas alguns escalaram o muro a placa de identificação do Heat para pegar o balão. Relatos apontam que havia diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência e os pacientes ficaram nervosos com a situação.

Veja o vídeo

Grupo invade área do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, para recuperar balão que caiu na entrada da emergência da unidade.



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/gu3n9z4d59 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2026

De acordo com a direção do hospital, o tumulto generalizado durou cerca de uma hora e ambulâncias precisaram ser redirecionadas ao centro de trauma. Na manhã deste domingo, havia mais de 240 pessoas internadas na unidade, sendo que o Heat ainda atendia outras 23 vítimas de acidente de moto, dois queimados e dois baleados.

Na manhã de sábado (25), banhistas se assustaram com um balão que caiu no mar da Praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio, na altura do Posto 5. Algumas pessoas correram em direção à água para recolher o artefato, o que gerou ainda mais tensão entre quem estava no local. O material foi recolhido pela Polícia Militar.

"Foi algo terrível, desesperador, porque o que passava na minha cabeça o tempo todo era se de alguma forma eles imaginassem que por dentro da minha residência eles pudessem chegar lá no terceiro andar, que é o que eles estavam fazendo, subindo nos telhados", relatou.

Soltar balões pode provocar incêndios em residências, áreas de vegetação e até atingir a rede elétrica, causando prejuízos e colocando vidas em perigo. A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando o artefato pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.