Algumas pessoas correram em direção ao mar para recolher materiaisReprodução / Redes sociais
Algumas pessoas correram em direção ao mar para recolher os materiais, o que gerou ainda mais tensão entre quem estava no local. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Um balão caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul, na manhã deste sábado (25). O episódio aconteceu na altura do Posto 5 e assustou os banhistas e moradores da região.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 25, 2026
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A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando o artefato pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.
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