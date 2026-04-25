Algumas pessoas correram em direção ao mar para recolher materiais - Reprodução / Redes sociais

Algumas pessoas correram em direção ao mar para recolher materiaisReprodução / Redes sociais

Publicado 25/04/2026 11:08

Rio - Um balão caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul, na manhã deste sábado (25). O episódio aconteceu na altura do Posto 5 e assustou os banhistas e moradores da região.



Algumas pessoas correram em direção ao mar para recolher os materiais, o que gerou ainda mais tensão entre quem estava no local. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Um balão caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul, na manhã deste sábado (25). O episódio aconteceu na altura do Posto 5 e assustou os banhistas e moradores da região.



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Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na Avenida Atlântica, agentes do 19º BPM (Copacabana) recolheram o balão e encaminharam à 13ª DP (Ipanema) para as medidas cabíveis.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

Soltar balões pode provocar incêndios em residências, áreas de vegetação e até atingir a rede elétrica, causando prejuízos e colocando vidas em perigo.



A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando o artefato pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci