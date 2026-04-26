O professor Gustavo Gattino fala da importância da musicoterapia - Divulgação

O professor Gustavo Gattino fala da importância da musicoterapiaDivulgação

Publicado 26/04/2026 00:00

Com o aumento dos diagnósticos de autismo, hoje já são 1 em cada 31 crianças, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e cerca de 2,4 milhões de brasileiros dentro do espectro, de acordo com o IBGE, cresce também a busca por abordagens que ajudem, na prática, na regulação emocional, na comunicação e na qualidade de vida. Nesse cenário, a musicoterapia vem ganhando espaço como uma ferramenta capaz de acessar o cérebro por caminhos que muitas vezes a linguagem não alcança.

A ciência já demonstra que a música ativa diversas áreas do cérebro simultaneamente, incluindo regiões ligadas à emoção, memória, atenção e linguagem. Mas, em pessoas autistas, essa experiência pode acontecer de forma ainda mais intensa. "A música tem um acesso direto ao cérebro emocional. Ela organiza, regula e cria conexões que muitas vezes não conseguimos acessar apenas pela fala. Por isso, ela se torna uma ferramenta tão potente dentro de processos terapêuticos, especialmente no autismo", afirma o musicoterapeuta Gustavo Gattino, professor associado da Universidade de Aalborg, na Dinamarca.

Além disso, a música está diretamente ligada ao sistema de recompensa do cérebro. "A experiência musical pode gerar uma sensação de prazer muito intensa, semelhante a estímulos como comer algo que a pessoa gosta muito. Isso faz com que o engajamento seja maior e o processo terapêutico aconteça de forma mais natural", explica o especialista.

Transformação na rotina

Pessoas autistas frequentemente enfrentam desafios relacionados à comunicação, à regulação emocional e à sobrecarga sensorial. Nesse contexto, a música funciona como uma ponte. "A musicoterapia não é apenas ouvir música. É uma intervenção estruturada, com objetivos terapêuticos claros, que utiliza ritmo, som e interação para trabalhar comunicação, vínculo e organização emocional", afirma Gustavo Gattino. Segundo o especialista, o ritmo tem um papel central nesse processo. "O ritmo organiza o cérebro. Ele traz previsibilidade, segurança e ajuda a reduzir a ansiedade — algo essencial para muitas pessoas no espectro", explica o especialista.





Como usar a música no cotidiano: orientações práticas para famílias

Além do ambiente clínico, a música também pode ser utilizada no dia a dia como ferramenta de apoio, especialmente por pais e cuidadores. "A música pode ajudar na organização da rotina, nos momentos de transição, no relaxamento e até na comunicação. Pequenas estratégias já fazem diferença quando existe intenção e repetição", afirma Gustavo Gattino.





Entre os exemplos práticos estão:

– usar músicas para sinalizar atividades (como hora de dormir ou de se alimentar)

– criar rotinas com sons previsíveis

– utilizar o ritmo para acalmar em momentos de agitação

– estimular interação por meio de canções simples

"A música cria um ambiente mais previsível e acessível. E isso, para muitas pessoas autistas, faz toda a diferença", explica o especialista.

Muito além do relaxamento: o que é, de fato, musicoterapia

Apesar do interesse crescente, ainda há confusão entre ouvir música e fazer musicoterapia.

"Ouvir música pode trazer benefícios, mas a musicoterapia vai além. Ela é conduzida por um profissional, com objetivos definidos e acompanhamento clínico", afirma Gustavo Gattino.

Na prática, a música deixa de ser um estímulo passivo e passa a ser uma ferramenta ativa de desenvolvimento."A gente trabalha com interação, expressão, construção de vínculo e desenvolvimento. A música vira um meio de comunicação, não apenas um fundo sonoro", completa o especialista.