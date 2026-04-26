Segundo o presidente Celio Oliveira, "Celebrar o Dia do Trabalhador nos Filhos de Gandhi é reafirmar o compromisso com a nossa história e com aqueles que movem o país. É um dia de resistência, mas também de muita alegria e axé", afirma.
Durante o evento, o público poderá adquirir a tradicional feijoada que será servida em uma panela de barro personalizada no valor de R$ 35,00, com opção de combo com camisa por R$ 85,00. As reservas de mesas e da Feijoada já estão disponíveis pelo telefone (21) 99603-1451.
Sobre os Filhos de Gandhi RJ
Uma das Instituições Culturais mais respeitadas do Rio de Janeiro, a Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi foi fundada em 12 de agosto de 1951, na região portuária do Rio, por Ogans, religiosos que vieram de Salvador, matrizes africanas, coletivos de estivadores, marinheiros e trabalhadores portuários negros inspirados nos princípios da não-violência, espiritualidade e resistência pacífica de Mahatma Gandhi. Sua fundação se deu no contexto da exclusão racial e das mobilizações negras da época.
Destaques da Programação
Roda de Samba e Afoxé: Apresentações musicais que celebram as raízes ancestrais e o samba carioca.
Gastronomia: A tradicional culinária baiana e brasileira estará presente, com destaque para a feijoada e quitutes típicos.
Serviço
Data: 1 de maio (sexta-feira)
Horário: A partir das 11h
Local: Sede dos Filhos de Gandhi – Rio de Janeiro
Atrações: Grupo Pede de Tereza e Apresentação dos Filhos de Gandhi.
A feijoada será servida em uma panela de barro personalizada no valor de R$ 35 e o
Combo (feijoada+camisa) - R$ 85
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