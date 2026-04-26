Publicado 26/04/2026 00:00

No próximo dia 1 de maio, a partir das 11 horas, a Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi abre suas portas para uma celebração especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. A festa promete unir fé, cultura, gastronomia, muito samba ao som do Grupo Pede Tereza e apresentação dos Filhos de Gandhi, para os trabalhadores e suas famílias, com toda a energia e hospitalidade que o grupo oferece. Além é claro, de brinquedos para as crianças.

A celebração começa com o tradicional cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi pelas redondezas e depois segue para o local onde será servida a Feijoada. O evento acontece na Praça dos Estivadores, situada na Rua Camerino, nº 7, no Centro do Rio.



Segundo o presidente Celio Oliveira, "Celebrar o Dia do Trabalhador nos Filhos de Gandhi é reafirmar o compromisso com a nossa história e com aqueles que movem o país. É um dia de resistência, mas também de muita alegria e axé", afirma.



Durante o evento, o público poderá adquirir a tradicional feijoada que será servida em uma panela de barro personalizada no valor de R$ 35,00, com opção de combo com camisa por R$ 85,00. As reservas de mesas e da Feijoada já estão disponíveis pelo telefone (21) 99603-1451.



Sobre os Filhos de Gandhi RJ



Uma das Instituições Culturais mais respeitadas do Rio de Janeiro, a Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi foi fundada em 12 de agosto de 1951, na região portuária do Rio, por Ogans, religiosos que vieram de Salvador, matrizes africanas, coletivos de estivadores, marinheiros e trabalhadores portuários negros inspirados nos princípios da não-violência, espiritualidade e resistência pacífica de Mahatma Gandhi. Sua fundação se deu no contexto da exclusão racial e das mobilizações negras da época.



Destaques da Programação



Roda de Samba e Afoxé: Apresentações musicais que celebram as raízes ancestrais e o samba carioca.

Gastronomia: A tradicional culinária baiana e brasileira estará presente, com destaque para a feijoada e quitutes típicos.



Serviço

Evento: Comemoração do Dia do Trabalhador – Filhos de Gandhi RJ

Data: 1 de maio (sexta-feira)

Horário: A partir das 11h

Local: Sede dos Filhos de Gandhi – Rio de Janeiro

Atrações: Grupo Pede de Tereza e Apresentação dos Filhos de Gandhi.

A feijoada será servida em uma panela de barro personalizada no valor de R$ 35 e o

Combo (feijoada+camisa) - R$ 85