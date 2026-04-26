Caso é investigado pela 123ªDP (Macaé) - Google Street View

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Publicado 26/04/2026 14:41

Rio - Uma mulher foi encontrada morta na Praia da Barra, em Macaé, Norte Fluminense, na manhã deste domingo (26).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 10h15. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do município. Ainda não há, no entanto, informações sobre a identificação da vítima.

O caso está a cargo da 123ª DP (Macaé).