Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, foi preso na Praia da Macumba, na Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo

Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, foi preso na Praia da Macumba, na Zona Sudoeste do RioReprodução de vídeo

Publicado 26/04/2026 17:47

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um suspeito de integrar o Comando Vermelho, na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. O caso aconteceu na tarde de sábado (25).

Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, era acompanhado por equipes da 118ª DP (Araruama) e 126ª DP (Cabo Frio) e contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

As investigações indicam que Rhamon exercia a função de 'olheiro' da facção, observando e repassando informações sobre a movimentação policial entre Cabo Frio e Rio das Ostras. Esse monitoramento, segundo os agentes, contribuía para a atuação e o avanço do grupo criminoso, sobretudo na região de Unamar, em Cabo Frio.

Após a localização do suspeito, os policiais cumpriram o mandado de prisão e o encaminharam à delegacia.

Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

