Ação foi feita por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador)Reprodução
Suspeito de cometer série de furtos na Ilha é preso
Leonardo de Paula deixou a cadeia há cerca de dois meses, mas continuou praticando crimes mesmo com tornozeleira eletrônica
Brasil está em 32º no ranking da felicidade
De acordo com Relatório Mundial da Felicidade, país subiu quatro posições em relação ao ano anterior
Bombeiros do Rio realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
De acordo com a corporação, muitas ocorrências envolviam comportamentos arriscados de banhistas
Operário morre durante montagem de palco do show da Shakira em Copacabana
Trabalhador teve as pernas esmagadas por um sistema de elevação da estrutura
Suspeito de espionar movimentação da polícia, olheiro de facção é preso na Praia da Macumba
Investigação aponta que Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, monitorava ações policiais na Região dos Lagos e ajudava na expansão do grupo
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Vídeo: balão cai em hospital e provoca pânico em São Gonçalo
Dezenas de motociclistas invadiram a área externa do Alberto Torres e escalaram o muro para recuperar o balão de cerca de 20 metros
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