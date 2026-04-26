Ação foi feita por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Ação foi feita por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador)Reprodução

Publicado 26/04/2026 16:33

Rio - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu Leonardo de Paula, suspeito de cometer uma série de furtos em condomínios na Ilha do Governador, na Zona Norte. As forças de segurança trocaram informações sobre ocorrências registradas na região e reconheceram o investigado durante uma abordagem de policiamento.

Leonardo possui 16 anotações criminais, incluindo furto, roubo e tráfico de drogas. Ele foi detido, nesta sexta-feira (24), com uma tornozeleira eletrônica. O suspeito havia deixado o presídio em fevereiro mas continuou cometendo furtos à residências na Ilha do Governador, especialmente durante a madrugada.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo confessou os crimes na 37ª DP (Ilha do Governador), alegando que os cometia para sustentar seus vícios. O delegado Felipe Santoro, titular da distrital, pede que as vítimas compareçam à sede policial para realizar o reconhecimento do suspeito.