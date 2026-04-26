Guardas municipais prendem motociclista que dirigia embriagado no Arpoador, na Zona Sul - Divulgação/GM

Guardas municipais prendem motociclista que dirigia embriagado no Arpoador, na Zona SulDivulgação/GM

Publicado 26/04/2026 15:20

Guardas municipais prenderam em flagrante um motociclista suspeito de dirigir embriagado no Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu após o condutor atropelar um pedestre.

De acordo com os agentes, o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Em seguida, ele foi levado para a 14ª DP (Leblon) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram a ingestão de álcool. O caso aconteceu no sábado (25).

Apesar do acidente, o pedestre não registrou queixa. Ainda assim, a ocorrência foi formalizada por embriaguez ao volante e ameaça. O homem permaneceu detido, enquanto a motocicleta foi apreendida e levada para a delegacia.