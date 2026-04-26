De acordo com o Corpo de Bombeiros, muitas ocorrências no mar envolvem comportamentos arriscados de banhistas - Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o Corpo de Bombeiros, muitas ocorrências no mar envolvem comportamentos arriscados de banhistasFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 26/04/2026 20:38

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou neste domingo (26) que realizou 8.255 salvamentos no mar nos quatro primeiros meses deste ano.



Os guarda-vidas resgataram banhistas que se encontravam em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho.



O número é menor do que no ano passado. Em 2025, somente entre janeiro e 22 de fevereiro, a corporação efetuou quase 8.500 salvamentos marítimos nas praias fluminenses.



Diante do elevado número de ocorrências, o CBMERJ reforça a importância da prevenção e da atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos:



- Respeitar a sinalização nas praias, evitando entrar no mar em locais com bandeira vermelha



- Procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas e em áreas indicadas como seguras

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água

- Ficar atento às chamadas correntes de retorno, que costumam puxar o banhista para o alto-mar

- Evitar nadar próximo a pedras, costões e outras estruturas onde há risco de impacto devido à força da correnteza

- Não nadar à noite, pela dificuldade de se identificar ondas fortes, rochas submersas e animais marinhos