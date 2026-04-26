Marcelo Pimentel conversa com os alunos durante a Flipinha - Divulgação

Marcelo Pimentel conversa com os alunos durante a FlipinhaDivulgação

Publicado 26/04/2026 00:00

A Operação Flipinha, iniciativa educativa da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) em parceria com a Maralto Edições, realiza a doação de 7 mil livros para 40 escolas da rede municipal de Paraty e região. A ação contempla estudantes do Ensino Fundamental e Médio, ampliando o acesso à leitura de forma qualificada e alinhada aos diferentes perfis de público.

Os títulos foram selecionados de acordo com o contexto das escolas beneficiadas, atendendo crianças, jovens e também adultos. Entre os autores presentes nas doações estão Adriana Lisboa, Marilda Castanha, Mariana Ianelli e Luiz Ruffato, entre outros nomes relevantes da literatura contemporânea.

"A participação da Maralto nestas ações da operação Flipinha é fundamental", explica Luis Filipe Pôrto, gestor de conteúdo e curadoria do Educativo Flip. "O projeto é desenvolvido em diálogo com escolas e comunidades, essa atuação amplia o alcance da Flip para além dos dias da festa, fortalecendo redes locais de leitura e criando legados duradouros de formação, encontro e acesso à literatura.”

Além da distribuição dos livros, a iniciativa prevê encontros entre autores e alunos, promovendo a aproximação direta com o universo literário e incentivando a formação de novos leitores.

"A Maralto tem muita sintonia com o trabalho feito pelo Educativo da FLIP, pois é algo permanente e com visão de longo prazo", reflete Cristiane Mateus, publisher da Maralto. "A formação de leitores não acontece numa única ação, precisa ter continuidade e constância."

Marcelo Pimentel é um dos escritores convidados pelo projeto para ações presenciais nas escolas de Paraty. Segundo ele, ter a oportunidade de visitar escolas e conversar com crianças e jovens sobre livros, leitura de imagens e o processo de trabalho de um escritor é sempre uma experiência maravilhosa, sobretudo em instituições mais afastadas, onde a presença de autores não é frequente. "Sabemos que, para muitas crianças, a escola é o único acesso ao livro literário. E poder ver os olhinhos brilhando, a chama da descoberta a cada virar de página, é gratificante demais", finaliza Pimentel.

A Maralto Edições é o selo de literatura da Arco Educação e desenvolve o Programa de Formação Leitora, voltado a estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas de todo o país. Com o compromisso de formar um país de leitores, a editora valoriza o livro não apenas como fonte de conhecimento, mas também como objeto artístico. Seu catálogo reúne obras reconhecidas pela qualidade editorial e gráfica, proporcionando uma experiência literária completa e imersiva.



