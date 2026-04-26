A escritora usa seus conhecimentos de jornalismo e psicanálise - Divulgação

A escritora usa seus conhecimentos de jornalismo e psicanáliseDivulgação

Publicado 26/04/2026 00:00 | Atualizado 26/04/2026 00:55

A jornalista e psicanalista Graça Duarte lança, na quarta-feira (29), das 18h às 20h30, na Casa de Arte e Cultura Luiz Januário, na Rua Delgado de Carvalho, 41, no Largo da Segunda-Feira, seu mais recente livro dedicado à Escrita Criativa Terapêutica, pela Editora Imulheres.

A obra propõe o uso da escrita como caminho de transformação pessoal, oferecendo ao leitor um refúgio seguro em meio à vida moderna marcada pelo excesso de estímulos e pelo silêncio das vozes interiores. O evento de lançamento contará com a presença da autora, workshop e autógrafos.Partindo de sua sólida trajetória na comunicação e na psicanálise, Graça Duarte articula, ao longo do livro, técnicas jornalísticas e escuta clínica para transformar a palavra escrita em instrumento de cura e autoconhecimento.

A autora defende que a escrita não se reduz à técnica gramatical, mas constitui um ato de coragem e autodescoberta, "colocar emoções no papel possibilita organizar o quebra-cabeça da própria história, convertendo memorias, dores e alegrias em narrativas compreensíveis e autênticas". Assim, a obra reafirma a escrita terapêutica como espaço de liberdade, privilegiando a voz singular do autor em lugar da rigidez formal.

Estruturado de forma prática e informativa, o livro apresenta desde a origem histórica do método até definições de sintomas e emoções, oferecendo exercícios práticos que abrangem diversos gêneros, poesia, diários, contos, e orientações voltadas à promoção da norma culta com vistas à inclusão e ao avanço pessoal.

Destinado tanto a leitores em busca de bem-estar quanto aprofissionais da saúde e da comunicação, o manual visa reduzir o isolamento social e fortalecer a empatia ao recordar que as lutas humanas são compartilhadas e universais



