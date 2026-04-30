Agentes apreenderam armas e munições durante a operação - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Agentes apreenderam armas e munições durante a operaçãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 10:27

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou, nesta quinta-feira (30), uma operação contra uma nova cúpula do jogo do bicho. Com apoio das polícias Civil e Militar, os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão nos bairros de Bangu, Senador Camará e Realengo, na Zona Oeste; Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, e Marechal Hermes, na Zona Norte.

fotogaleria

De acordo com o MPRJ, a organização criminosa é liderada por Marcos Paulo Moreira da Silva, conhecido como Marquinho Sem Cérebro, que está preso. Ele teria ascendido nas atividades ligadas à máfia da contravenção, especialmente na exploração de máquinas caça-níqueis, após a morte de Fernando Iggnacio, para quem Marcos trabalhava como segurança.

As investigações apontam o envolvimento da quadrilha em diversos homicídios ocorridos em Bangu desde 2021. No último dia 16, Marquinho foi condenado a 22 anos de prisão por um assassinato que ocorreu no mesmo bairro, em maio de 2011. Há três anos, ele já havia recebido uma pena de 24 anos por um homicídio praticado em Padre Miguel, em 2006.

A operação do MPRJ apreendeu diversas armas e munições. Os agentes também buscaram por documentos e materiais da organização criminosas para investigar crimes de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e homicídios, além de máquinas caça-níqueis e equipamentos de bingo.