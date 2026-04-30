Explosão ocorreu após homem colocar líquido inflamável na churrasqueira - Reprodução / Redes Sociais

Explosão ocorreu após homem colocar líquido inflamável na churrasqueiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/04/2026 10:51

Rio - O segundo mestre-sala da Acadêmicos do Grande Rio ficou ferido após uma explosão em um churrasco, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Andrey Ricardo, de 32 anos, confraternizava no bairro Parque Beira-Mar no momento do incidente.

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O episódio ocorreu na noite do último dia 24 na Alameda Antônio Carlos. Imagens de uma câmera mostram um homem se aproximando da churrasqueira com um galão. Ele coloca o líquido, que seria um combustível, e logo depois as chamas se espalham.

Mestre-sala da Grande Rio fica ferido em explosão durante churrasco em Duque de Caxias



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Um dos participantes da confraternização tem o corpo tomado pelo fogo e sai correndo pela via com a roupa em chamas. Não há confirmação se ele seria Andrey. Além dele, outros dois homens teriam se ferido.

A assessoria da Grande Rio informou que o mestre-sala está internado no Hospital do Andaraí. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do paciente é considerado estável.

Em nota publicada nas redes sociais, a agremiação desejou pronta recuperação.

"Todo carinho e apoio nesse momento de cuidados, meu mestre-sala. Seguimos juntos e contando os dias para seu retorno junto ao nosso pavilhão", diz o texto.