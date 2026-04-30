ViaRio é a concessionária responsável pela Transolímpica - Divulgação / ViaRio

ViaRio é a concessionária responsável pela TransolímpicaDivulgação / ViaRio

Publicado 30/04/2026 11:18

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (30), o novo valor da tarifa de pedágio da Transolímpica, que passará a custar R$ 9,95 a partir do próximo domingo (3) e ficará sem reajustes por três anos. A via liga o Recreio dos Bandeirantes a Magalhães Bastos, na Zona Oeste.

A mudança ocorre após acordo com a ViaRio, que viabilizou a atualização do valor em patamar inferior ao autorizado judicialmente e ao previsto em contrato, além da ampliação de benefícios aos usuários.

Pelas regras contratuais, o reajuste projetado indicava tarifa de R$ 10,80 em 2026, enquanto a Justiça havia autorizado R$ 10,35 em dezembro de 2025. Com a negociação conduzida pela Prefeitura, o valor foi reduzido.

Como parte do acordo, será implantado o modelo de Desconto para Usuários Frequentes (DUF), que prevê redução progressiva da tarifa conforme o número de passagens:

1 a 7 passagens: R$ 9,95

8 a 12 passagens: R$ 9,55

13 a 19 passagens: R$ 9,15

20 ou mais passagens: R$ 8,80

O benefício vale para veículos leves (categorias 1, 3 e 5) e é exclusivo para usuários com TAG nas pistas automáticas (AVI). O desconto é calculado mensalmente e aplicado de forma individual por TAG, praça e sentido.

A Prefeitura destaca que a atualização também garante a continuidade dos serviços na via, como manutenção, sinalização, conservação, atendimento a emergências e segurança viária.

A adoção de uma tarifa abaixo da prevista em contrato será compensada pela prorrogação da concessão em 15 anos. Com isso, o valor originalmente estipulado só deverá ser alcançado em 2039.

Outros reajustes

Em fevereiro, a concessionária informou que a tarifa para automóveis passaria de R$ 7,80 para R$ 8,95, por decisão judicial. Antes disso, a última alteração havia ocorrido em 2020.

Posteriormente, a ViaRio ingressou com ação para atualizar o valor. A empresa administra 13 dos 26 quilômetros do Corredor Presidente Tancredo de Almeida Neves.