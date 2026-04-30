Ele acabou detido dentro de casa, nesta quinta-feira (30), no Complexo do Chapadão Reprodução / Polícia Civil
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'Leôncio' tinha como função negociar a devolução dos carros com as seguradoras
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Treinador da Seleção Brasileira receberá título de benemérito, enquanto ex-capitão do penta será agraciado com a Medalha Tiradentes
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Campanha reforça a empatia e mobiliza órgãos públicos em ações educativas para reduzir mortes e feridos no estado
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