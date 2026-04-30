Ele acabou detido dentro de casa, nesta quinta-feira (30), no Complexo do Chapadão - Reprodução / Polícia Civil

Ele acabou detido dentro de casa, nesta quinta-feira (30), no Complexo do Chapadão Reprodução / Polícia Civil

Publicado 30/04/2026 07:35

Rio – Um homem apontado como líder do esquema de roubo de veículos na Região Metropolitana e na Baixada Fluminense, articulado pelo Comando Vermelho, foi preso dentro de casa na manhã desta quinta-feira (30), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. Ele acabou detido durante mais uma etapa da “Operação Torniquete”, realizada pela Polícia Civil.



Segundo as investigações, Fabio Resende do Nascimento, vulgo "Leôncio", era responsável por organizar e manter o funcionamento do esquema, fazer o pagamento aos ladrões por cada veículo levado ao Chapadão, retirar os rastreadores dos carros, e negociar com as empresas de proteção veicular e seguradoras o “resgate”.

A ação contou com a atuação de agentes da 57ª DP (Nilópolis), em parceria com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

“Temos informações de que os valores [dos veículos] variavam de R$ 3 a 10 mil e que o pagamento era feito de forma imediata aos criminosos, bastava que eles chegassem à comunidade. Nós começamos a monitorar todos os roubos de veículos a partir de outubro de 2025. E entendemos a dinâmica do roubo: quase todos os praticados em Nilópolis tinham como destino o Chapadão”, esclareceu a delegada Isabelle Conti, titular da 57ª DP (Nilópolis).



A delegada relevou ainda que a investigação foi complexa por conta de “Leôncio” não registrar nada em seu nome: “Nós sabíamos que o vulgo dele era conhecido, era uma importante peça de articulação do Comando Vermelho. Mas nossa dificuldade ocorreu porque os veículos que ele e a família dele usavam eram registrados em nome de terceiros, ele não tinha nenhuma conta em seu próprio nome, ele usava 'laranjas'.”



Após os protocolos, Fabio foi transferido para a 57ª DP (Nilópolis).

Desde setembro de 2024, quando passou a ser deflagrada, a “Operação Torniquete” já recuperou cargas e veículos avaliados em de R$ 52 milhões, e já prendeu mais de 900 criminosos.