Material apreendido na casa de Gabriel - Divulgação

Material apreendido na casa de GabrielDivulgação

Publicado 30/04/2026 07:32

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira (30), para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um motoboy investigado por filmar e divulgar, em suas redes sociais, condutas que colocavam em risco a segurança e a integridade física de pedestres nas ruas de Niterói, na Região Metropolitana. Na ação, agentes apreenderam uma motocicleta laranja, um capacete e uma bolsa com a identificação da corporação.

O alvo da ação é Gabriel da Silva Alentejo, de 27 anos, dono de um perfil com cerca de 30 mil seguidores, onde são publicados vídeos com agressões e manobras perigosas no trânsito. Nas imagens, ele também costumava jogar o veículo contra as pessoas.

As investigações são da 76ª DP (Niterói) e tiveram início em janeiro deste ano, quando a delegacia recebeu informações do núcleo de inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói a respeito de práticas ilícitas cometidas na condução de uma motocicleta pelas ruas da cidade.

De acordo com as apurações, o motoboy é morador do município de Maricá e passou a ganhar notoriedade nas redes sociais no final de 2025, quando começou a publicar vídeos de sua rotina no trânsito. As imagens mostram o investigado avançando sinais de trânsito, trafegando em faixas exclusivas de ônibus, dirigindo na contramão, proferindo ofensas e, em situações mais graves, agredindo e assustando pedestres.

Alguns dos vídeos ultrapassaram a marca de dois milhões de visualizações. Por meio dessas imagens, os agentes identificaram que Gabriel utilizava uma motocicleta registrada em nome do pai. Mesmo após a repercussão negativa do caso na mídia local, ele publicou novas gravações em que ofendia e desafiava autoridades públicas.

Como resultado das investigações, o juízo da 4ª Vara Criminal de Niterói expediu mandado de busca e apreensão em sua residência e determinou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso seja condenado, ele poderá cumprir pena de até três anos de detenção, além de ficar impedido de obter habilitação para conduzir veículos automotores.