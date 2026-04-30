Policiais e criminosos entraram em confronto no Complexo do Lins - Reprodução / Redes Sociais

Policiais e criminosos entraram em confronto no Complexo do LinsReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/04/2026 08:00

Rio - Um intenso tiroteio levou pânico a moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte, no início da manhã desta quinta-feira (30).

Plataformas que trabalham no monitoramento de tiros registraram disparos na região entre às 6h50 e 7h.

Operação da polícia neste momento no Complexo do Lins com intenso tiroteio

Evitem as proximidades do Méier - Grajaú. pic.twitter.com/tNF3o0WN3j — CARIOCA TV (@CariocasTV) April 30, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Lins estavam em um patrulhamento de rotina na localidade quando encontraram criminosos armados. A corporação informou que houve confronto na Rua Dona Francisca.

Não houve registro de feridos, prisões e apreensões, nem de novos confrontos no decorrer da manhã. A PM destacou que o policiamento segue reforçado na região, com apoio de blindado.