De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Lins estavam em um patrulhamento de rotina na localidade quando encontraram criminosos armados. A corporação informou que houve confronto na Rua Dona Francisca.
Não houve registro de feridos, prisões e apreensões, nem de novos confrontos no decorrer da manhã. A PM destacou que o policiamento segue reforçado na região, com apoio de blindado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.