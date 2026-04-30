Policiais e criminosos entraram em confronto no Complexo do LinsReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Um intenso tiroteio levou pânico a moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte, no início da manhã desta quinta-feira (30).
Plataformas que trabalham no monitoramento de tiros registraram disparos na região entre às 6h50 e 7h.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Lins estavam em um patrulhamento de rotina na localidade quando encontraram criminosos armados. A corporação informou que houve confronto na Rua Dona Francisca.
Não houve registro de feridos, prisões e apreensões, nem de novos confrontos no decorrer da manhã. A PM destacou que o policiamento segue reforçado na região, com apoio de blindado.