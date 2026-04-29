Desabamento aconteceu na Rua Francisco Braga, 310 - Reprodução / Google Maps

Desabamento aconteceu na Rua Francisco Braga, 310Reprodução / Google Maps

Publicado 29/04/2026 07:50 | Atualizado 29/04/2026 12:55

Rio - Um homem morreu após o desabamento de casa no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (28).



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 18h30 para a Rua Francisco Braga, 310. No local, encontraram a vítima, de aproximadamente 40 anos, já sem vida. Ainda não há informações sobre as causas do desabamento.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, uma equipe da Defesa Civil também esteve no local e interditou o imóvel. Agentes realizaram uma nova vistoria na manhã nesta quarta-feira (29) para reavaliar possíveis riscos e constataram que houve um colapso estrutural, possivelmente ocasionado por sobrecarga.



Além disso, uma residência ao lado da casa que desabou recebeu alerta de risco, para que os moradores fiquem atentos a qualquer novo deslocamento de estrutura vizinha, já que destroços chegaram próximo ao corredor de passagem.



A Defesa Civil informou, ainda, que o imóvel que desabou não possui histórico de atendimentos anteriores.