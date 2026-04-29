Desabamento aconteceu na Rua Francisco Braga, 310Reprodução / Google Maps
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 18h30 para a Rua Francisco Braga, 310. No local, encontraram a vítima, de aproximadamente 40 anos, já sem vida. Ainda não há informações sobre as causas do desabamento.
Além disso, uma residência ao lado da casa que desabou recebeu alerta de risco, para que os moradores fiquem atentos a qualquer novo deslocamento de estrutura vizinha, já que destroços chegaram próximo ao corredor de passagem.
A Defesa Civil informou, ainda, que o imóvel que desabou não possui histórico de atendimentos anteriores.
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