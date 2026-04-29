Carlos Alexandre Martins da Silva foi preso durante a operação - Reprodução

Carlos Alexandre Martins da Silva foi preso durante a operaçãoReprodução

Publicado 29/04/2026 07:56

Rio - O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (29), na Zona Sudoeste. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a ação para desarticular o braço financeiro do Comando Vermelho, que movimenta e oculta recursos oriundos do tráfico de drogas. Policiais prenderam Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como um dos operadores financeiros da facção.

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Equipes estiveram nas ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Além de Oruam, os policiais buscaram prender a mãe dele, Márcia Gama Nepomuceno, e seu irmão, Lucca Nepomuceno. Outros alvos integram a cúpula da facção e operadores financeiros.

Segundo as investigações, há um sistema estruturado de recebimento, pulverização e reinserção de valores ilícitos no circuito econômico formal. De acordo com a DRE, os recursos do tráfico eram repassados pelos líderes do CV a operadores financeiros, que faziam a fragmentação do dinheiro para contas de terceiros, além de utilizar as quantias para pagamento de despesas, aquisição de bens e ocultação patrimonial.

Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, evidenciando a origem ilícita dos recursos. A apuração apontou ainda a atuação coordenada de diversos integrantes, incluindo operadores responsáveis por intermediar transações sucessivas com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.

A investigação encontrou conversas entre Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal, apontado como uma das principais lideranças da facção, e um miliciano. Segundo a Polícia Civil, tais diálogos reforçam a influência de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, como liderança central do CV, mesmo após anos dentro de presídios.

A operação da DRE ocorreu depois de um trabalho investigativo aprofundado, conduzido ao longo de cerca de um ano, que permitiu identificar e mapear a engrenagem financeira utilizada pela organização criminosa. As apurações tiveram como base a análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, além do cruzamento de informações telemáticas e financeiras.



As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos, possíveis empresas utilizadas na lavagem de dinheiro e beneficiários indiretos dos recursos ilícitos.

A ação desta quarta fez parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular toda a estrutura financeira, logística e operacional da facção e prender traficantes que atuam na região. Mais de 300 pessoas já foram presas e 136 mortas em confronto. Foram apreendidas cerca de 470 armas.