Carlos Alexandre Martins da Silva foi preso durante a operaçãoReprodução
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos, possíveis empresas utilizadas na lavagem de dinheiro e beneficiários indiretos dos recursos ilícitos.
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