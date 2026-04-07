Shakira - @chriscornejo / Divulgação

Shakira@chriscornejo / Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:07

Rio - A estrutura do show gratuito de Shakira na praia de Copacabana, no dia 2 de maio, promete impactar devido a grandiosidade. O tamanho do palco supera o das apresentações de Madonna e Lady Gaga, com 1.345m² e uma passarela de 25 metros de comprimento. Ao longo da praia, serão instaladas 16 torres com som e vídeo, reproduzindo o show para todos os fãs, com cada telão de LED tendo 45 metros quadrados.

"Esse é o maior palco que já montamos na praia de Copacabana e com certeza vai impressionar. Serão 1.345m² de palco com uma passarela de 25 metros de comprimento. Além das músicas, é um show muito visual e tecnológico, com 500m² de LED. Para facilitar a visão de quem estiver no local, o palco estará a 2,20 metros de altura da base na areia", indica Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track.

Em 2024, o palco de Madonna teve 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto, além de três passarelas. Já, em 2025, a estrutura da apresentação de Lady Gaga contava com 1260 metros quadrados. Vale lembrar que o show de Skakira, neste ano, será transmitido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.

A última vez que a artista colombiana, dona de hits como "Estoy Aquí", "Suerte" e "Waka Waka", esteve no Brasil foi em fevereiro do ano passado para realizar os shows da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". As apresentações aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo.

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