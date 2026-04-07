Shakira@chriscornejo / Divulgação
Shakira terá maior palco da história da praia de Copacabana
Artista fará um show gratuito no local no dia 2 de maio
Shakira terá maior palco da história da praia de Copacabana
Artista fará um show gratuito no local no dia 2 de maio
Open Air exibe filmes indicados ao Oscar
'Avatar: Fogo e Cinzas', 'Uma Batalha Após a Outra' e mais longa-metragem integram programação; confira
Robbie Williams anuncia show único no Brasil
Venda geral dos ingressos acontece nesta quinta-feira (09), às 12h
Musical celebra trajetória de Tim Maia com 'respeito, verdade e muito carinho'
Idealizado pelo filho do cantor e compositor, Carmelo Maia, e estrelado por Thór Junior, espetáculo está em cartaz até domingo (12), no Teatro Casa Grande
Claudia Raia estrela peça no Rio sobre menopausa: 'Pode ser virada de chave'
Espetáculo, com Jarbas Homem de Mello no elenco, fica em cartaz no Teatro João Caetano até 12 de abril
Feriadão de Páscoa tem espetáculo gratuito 'Auto da Paixão de Cristo' e mais
Fim de semana também conta com shows, exposições, além de muito coelhinho e chocolate para a criançada; confira