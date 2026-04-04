Claudia Raia no espetáculo Cenas da Menopausafotos Divulgação
Na trama, Claudia interpreta Teresa, uma corretora de imóveis de 49 anos que enfrenta os primeiros sinais da menopausa enquanto tenta equilibrar trabalho, família e vida pessoal. Além dela, a atriz também dá vida a outras mulheres que vivem diferentes fases desse processo. Para a artista, a identificação do público é imediata. "É uma personagem que pode ser encontrada em qualquer esquina", diz.
Ao mergulhar nessas histórias, a atriz percebeu o quanto a menopausa ainda é um território desconhecido. "São mais de cem sintomas catalogados, e muitas mulheres se sentem sozinhas nesse processo", afirma. Segundo ela, um dos efeitos mais fortes da produção é justamente o reconhecimento coletivo. "Quando elas se reconhecem, entendem que não estão sozinhas".
Mesmo tratando de um tema delicado, o espetáculo aposta na comédia como principal linguagem. "Quando a gente ri, relaxa, se reconhece e se permite refletir. O riso não tira a profundidade do tema, pelo contrário, potencializa o entendimento", analisa Claudia.
Jarbas Homem de Mello reforça essa escolha. Segundo ele, o desafio foi equilibrar leveza e profundidade na peça. "Estamos lidando com um tema sensível, então a comédia entra como uma ferramenta para aproximar o público, sempre sustentada pela verdade emocional".
A trilha sonora, com paródias de sucessos dos anos 80 e 90, ajuda a criar conexão com a plateia. "As músicas despertam memória afetiva e ajudam a conduzir a narrativa de forma leve", comenta o artista.
Um dos momentos mais marcantes do espetáculo acontece após o fim da apresentação, quando elenco e plateia se encontram para uma roda de conversa. É ali que o assunto ganha novas camadas. "As pessoas compartilham histórias, dúvidas e emoções que muitas vezes nunca tinham conseguido expressar antes, adianta Jarbas. Segundo ele, o espaço tem revelado relatos potentes, inclusive de homens que reconhecem a falta de informação e envolvimento no passado.
A relação de Claudia com o tema ganhou ainda mais dimensão após uma experiência pessoal marcante: a gravidez aos 55 anos, em meio à menopausa. Para a atriz, que é mamãe de Luca, de 3 anos, fruto da relação com Jarbas, e Enzo e Sophia da união anterior com o ator Edson Celulari, o episódio reforçou a ideia de que essa fase da vida ainda guarda possibilidades. "Essa experiência foi transformadora, mágica e surpreendente", conta. "Fortaleceu ainda mais a mensagem que levo ao palco, de que essa é apenas uma nova fase e ela também pode surpreender", complementa.
Quinta e sexta-feira, às 19h; Sábado, às 18h, e domingo às 17h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro
Ingresso: a partir de R$ 50