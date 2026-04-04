Claudia Raia no espetáculo Cenas da Menopausa - fotos Divulgação

Claudia Raia no espetáculo Cenas da Menopausafotos Divulgação

Publicado 04/04/2026 05:00

Rio - Claudia Raia volta aos palcos do Rio com o espetáculo "Cenas da Menopausa", em cartaz no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, no Centro, até o próximo domingo (12). Ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, que também dirige a montagem, a atriz de 59 anos aposta no riso como ferramenta para um debate mais profundo sobre o envelhecimento feminino.

A ideia nasceu da própria vivência da atriz. "Comecei a sentir os primeiros sintomas da menopausa aos 50 anos e foi um baque muito grande. Não entendia o que estava acontecendo comigo", conta a artista.

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Entre mudanças de humor, insônia e dores, ela percebeu o quanto o assunto ainda é pouco discutido, até mesmo entre mulheres informadas. Foi a partir dessa experiência que surgiu o desejo de transformar o tema em arte:

"Essa peça é para mulheres, homens e jovens, justamente para ampliar a conversa e trazer informação com leveza, emoção e verdade. Precisamos mostrar que a menopausa é nevrálgica, mas também pode ser uma redenção, uma virada de chave, um sopro novo de vida", explica.



Na trama, Claudia interpreta Teresa, uma corretora de imóveis de 49 anos que enfrenta os primeiros sinais da menopausa enquanto tenta equilibrar trabalho, família e vida pessoal. Além dela, a atriz também dá vida a outras mulheres que vivem diferentes fases desse processo. Para a artista, a identificação do público é imediata. "É uma personagem que pode ser encontrada em qualquer esquina", diz.



Ao mergulhar nessas histórias, a atriz percebeu o quanto a menopausa ainda é um território desconhecido. "São mais de cem sintomas catalogados, e muitas mulheres se sentem sozinhas nesse processo", afirma. Segundo ela, um dos efeitos mais fortes da produção é justamente o reconhecimento coletivo. "Quando elas se reconhecem, entendem que não estão sozinhas".

Humor como ferramenta



Mesmo tratando de um tema delicado, o espetáculo aposta na comédia como principal linguagem. "Quando a gente ri, relaxa, se reconhece e se permite refletir. O riso não tira a profundidade do tema, pelo contrário, potencializa o entendimento", analisa Claudia.



Jarbas Homem de Mello reforça essa escolha. Segundo ele, o desafio foi equilibrar leveza e profundidade na peça. "Estamos lidando com um tema sensível, então a comédia entra como uma ferramenta para aproximar o público, sempre sustentada pela verdade emocional".

Além de dirigir, Jarbas interpreta diferentes personagens masculinos ao longo do espetáculo, ampliando o olhar sobre o impacto da menopausa também nas relações. "Os homens também fazem parte desse contexto e muitas vezes precisam de informação para compreender melhor o que está acontecendo".



A trilha sonora, com paródias de sucessos dos anos 80 e 90, ajuda a criar conexão com a plateia. "As músicas despertam memória afetiva e ajudam a conduzir a narrativa de forma leve", comenta o artista.



Antes de chegar ao Rio, o espetáculo já passou por Portugal, em 2025, onde reuniu cerca de 70 mil espectadores e teve sessões esgotadas. Depois do sucesso internacional, a comédia musical seguiu em turnê pelo Brasil, passando por cidades como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Troca com o público



Um dos momentos mais marcantes do espetáculo acontece após o fim da apresentação, quando elenco e plateia se encontram para uma roda de conversa. É ali que o assunto ganha novas camadas. "As pessoas compartilham histórias, dúvidas e emoções que muitas vezes nunca tinham conseguido expressar antes, adianta Jarbas. Segundo ele, o espaço tem revelado relatos potentes, inclusive de homens que reconhecem a falta de informação e envolvimento no passado.



Vivência que atravessa o palco



A relação de Claudia com o tema ganhou ainda mais dimensão após uma experiência pessoal marcante: a gravidez aos 55 anos, em meio à menopausa. Para a atriz, que é mamãe de Luca, de 3 anos, fruto da relação com Jarbas, e Enzo e Sophia da união anterior com o ator Edson Celulari, o episódio reforçou a ideia de que essa fase da vida ainda guarda possibilidades. "Essa experiência foi transformadora, mágica e surpreendente", conta. "Fortaleceu ainda mais a mensagem que levo ao palco, de que essa é apenas uma nova fase e ela também pode surpreender", complementa.

Serviço

'Cenas da Menopausa'

Quinta e sexta-feira, às 19h; Sábado, às 18h, e domingo às 17h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$ 50