Martinho da Vila e Mart?nália - Renato Pagliaci / Divulgação

Martinho da Vila e Mart?náliaRenato Pagliaci / Divulgação

Publicado 01/04/2026 13:06 | Atualizado 02/04/2026 09:13

Rio - O cantor e compositor Martinho da Vila, de 88 anos, divulgou detalhes, nesta quarta-feira (1º), daquela que será sua "última grande turnê". Intitulada "Pai e Filha", a série de 30 apresentações, contará com a participação ilustra da filha Mart’nália.

No Rio, onde ambos iniciaram suas carreiras, a turnê chegará no dia 30 de maio, no Vivo Rio, na Zona Sul. Os ingressos, que já estão disponíveis, custam a partir de R$ 135.

"'Pai e Filha' não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia", define Martinho, que também é presidente de honra da Unidos de Vila Isabel.

"Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa tour. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família", comenta Mart’nália.

Outras cidades confirmadas que receberão a turnê são: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Natal e Salvador.

Essa é a primeira vez, pai e filha se unem em uma turnê completa. No repertório, o público poderá reviver clássicos eternos de Martinho, sucessos marcantes da carreira de Mart’nália e momentos inéditos em que os dois dividem o palco em interpretações carregadas de emoção, humor, cumplicidade e celebração. A direção artística é assinada pela Groove Produções.

Confira a tabela de preços do show no Rio:

Camarote AA: a partir de R$ 240 + taxa

Camarote A: a partir de R$ 225 + taxa

Camarote B: a partir de R$ 195 + taxa

Camarote C: a partir de R$ 135 + taxa

Frisa: a partir de R$ 150 + taxa

Setor Premium: a partir de R$ 245 + taxa

Setor 1: a partir de R$ 225 + taxa

Setor 2: a partir de R$ 200 + taxa

Setor 3: a partir de R$ 145 + taxa

Setor 4: a partir de R$ 140 + taxa