Reforma no Cine Odeon, em 2015, manteve o projeto arquitetônico original do espaçoMarcos Porto/Agencia O Dia
Em comemoração pelos 100 anos, Cine Odeon oferece sessões por R$ 1
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