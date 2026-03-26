Reforma no Cine Odeon, em 2015, manteve o projeto arquitetônico original do espaço - Marcos Porto/Agencia O Dia

Reforma no Cine Odeon, em 2015, manteve o projeto arquitetônico original do espaçoMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 26/03/2026 09:55

Rio - O Cine Odeon, em comemoração ao aniversário de 100 anos, está vendendo ingressos por R$ 1 para sessões entre os dias 30 de março e 2 de abril. A venda dos bilhetes para o cinema mais antigo em atividade no Rio, localizado na Cinelândia, no Centro, começou na tarde desta quarta-feira (25).

Por meio do site da rede Kinoplex, estão disponíveis os últimos ingressos para sessões dos filmes "Nuremberg", às 18h30 nos dias 30 e 1º, e "Velhos Bandidos", no mesmo horário, nos dias 31 e 2. O primeiro, dirigido por James Vanderbilt, mostra os bastidores do julgamento de líderes nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Já o segundo, de Cláudio Torres, conta com a participação de renomados atores brasileiros, como Ary Fontoura, Fernanda Montenegro e Lázaro Ramos.

Cine Odeon

O Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro foi inaugurado, em 1926, na Praça Floriano, Cinelândia, no Centro do Rio. Ele é único remanescente na região, que possuía diversos estabelecimentos desse tipo no Século XX. Inclusive, nos anos 60, havia cerca de 200 cinemas de rua na cidade.

O local passou por uma reforma em 2015, mas o projeto arquitetônico original foi mantido, preservando também, a capacidade de 550 lugares. A sua comunicação visual foi inspirada na 'Belle Époque' dos cinemas da Cinelândia e uma cafeteria 'Starbucks' foi anexada ao espaço. O Cine Odeon foi eleito, em 2016, um dos 10 melhores cinemas do Rio de Janeiro.