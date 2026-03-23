Ellen de Lima - Divulgação

Ellen de LimaDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:09

Rio - A cantora Ellen de Lima vai celebrar 88 anos com um grande show no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, na Zona Sul, nesta terça-feira (24), às 20h.

Considerada uma das últimas remanescentes da chamada "era de ouro" do rádio, a artista irá se apresentar ao lado dos filhos Rodrigo e Gustavo Almeida, que vivem na Europa e herdaram da mãe a paixão pela música.

O repertório do "Encontro de Gerações", nome do show, contará com clássicos românticos e sucessos da carreira de Ellen, como "Vício", "Canção das Misses" e "Estão Voltando as Flores".