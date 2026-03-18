Jeniffer Dias - Divulgação

Jeniffer DiasDivulgação

Publicado 18/03/2026 17:27 | Atualizado 18/03/2026 17:31

Rio - Conhecida por trabalhos no audiovisual, como a série Rensga Hits!, a atriz Jeniffer Dias estreia nesta quinta-feira (19) o espetáculo “Os Irmãos Timótheo da Costa”, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio. A montagem segue em temporada até o dia 19 de abril.

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“Depois de tanto tempo emendando papéis no audiovisual, me sinto muito animada! Com aquele friozinho na barriga de quem vai estrear (sim! Rs) e passar uma temporada no teatro, a casa de todo artista… Ainda mais sendo na minha cidade… É onde estão meus amigos próximos, minha família, minha comunidade. Eu tenho muita vontade de contar a história desses dois grandes artistas, história que eu (infelizmente) também não conhecia, para todo mundo!”, afirma.



O espetáculo aborda a trajetória dos pintores João e Arthur Timótheo da Costa, nomes importantes da arte brasileira. A atriz interpreta Irene, uma pesquisadora que investiga a história dos irmãos. “É uma história que eu mesma não conhecia, e que muita gente também não conhece. Tenho muita vontade de contar isso, de resgatar para que eles sejam lembrados por muito tempo”, diz.



Sobre a personagem, Jeniffer destaca a identificação com o papel. “Se conectar com uma personagem é sempre desafiador. Exige entrega, pesquisa e coragem para se lançar em um abismo de surpresas. Mas posso afirmar que esperei e desejei Irene por muito tempo. Ela é uma mulher profundamente apaixonada e comprometida com a palavra, com a construção e com o resgate de memórias do povo preto. Sua vontade de contar nossas histórias sob a nossa própria perspectiva também é um desejo meu. Sempre foi.”

“A Irene, é uma pesquisadora, escritora, que vai enfrentar os desafios de escrever uma quase biografia desses dois grandes irmãos pintores, que viveram entre o final do século 19 e 20, em meio aos preconceitos da Belle Époque carioca”, acrescenta.



A peça tem direção de Luiz Antonio Pilar e dramaturgia de Claudia Valli. A encenação combina teatro e música para retratar a vida dos artistas no contexto da Belle Époque carioca.



Frequentadora do CCBB, a atriz também comenta a temporada no espaço. “É um lugar que eu adoro, que eu frequento. Vai ser muito gostoso viver essa temporada ali.”