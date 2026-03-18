Jeniffer DiasDivulgação
O espetáculo aborda a trajetória dos pintores João e Arthur Timótheo da Costa, nomes importantes da arte brasileira. A atriz interpreta Irene, uma pesquisadora que investiga a história dos irmãos. “É uma história que eu mesma não conhecia, e que muita gente também não conhece. Tenho muita vontade de contar isso, de resgatar para que eles sejam lembrados por muito tempo”, diz.
Sobre a personagem, Jeniffer destaca a identificação com o papel. “Se conectar com uma personagem é sempre desafiador. Exige entrega, pesquisa e coragem para se lançar em um abismo de surpresas. Mas posso afirmar que esperei e desejei Irene por muito tempo. Ela é uma mulher profundamente apaixonada e comprometida com a palavra, com a construção e com o resgate de memórias do povo preto. Sua vontade de contar nossas histórias sob a nossa própria perspectiva também é um desejo meu. Sempre foi.”
A peça tem direção de Luiz Antonio Pilar e dramaturgia de Claudia Valli. A encenação combina teatro e música para retratar a vida dos artistas no contexto da Belle Époque carioca.
Frequentadora do CCBB, a atriz também comenta a temporada no espaço. “É um lugar que eu adoro, que eu frequento. Vai ser muito gostoso viver essa temporada ali.”
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