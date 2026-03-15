Estação NET Rio e o Estação NET Botafogo transmitem Oscar 2026 gratuitamente - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Estação NET Rio e o Estação NET Botafogo transmitem Oscar 2026 gratuitamenteReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/03/2026 05:00

Rio - O filme "O Agente Secreto" concorre em quatro categorias do Oscar, neste domingo (15), e o clima é de Copa do Mundo! Se a ideia é acompanhar a premiação junto de uma grande torcida, haverá transmissões gratuitas da cerimônia no Estação NET Rio e o Estação NET Botafogo, na Zona Sul, com programações a partir das 15h. A distribuição de senhas irá acontecer a partir das 18h.

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O Estação NET Rio realizará várias atividades, incluindo transmissão no saguão, quizzes - concorrendo a brindes exclusivos - e bolão de apostas. Os palpites poderão ser feitos até meia hora antes do início da premiação.

Organizador do evento, Cavi Borges comenta as altas expectativas para a transmissão, ao relembrar o comoção de quando o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, conquistou, de maneira inédita, o prêmio de "Melhor Filme Internacional" em 2025. "Vai ser um 'Maracanã' mesmo. Ano passado, quando o Brasil ganhou o Oscar com 'Ainda Estou Aqui', o cinema tremeu. Todo mundo pulando, foi emocionante. E esse ano, se rolar de novo, vai ser igual".

A festa inicia às 15h, com o Concurso de Sósias de Wagner Moura, protagonista do longa-metragem que é a grande aposta brasileira. O diretor e produtor adianta qual o quesito para vencer a disputa. "No fundo, não precisa se parecer realmente. Mas precisa ter uma atitude e uma criatividade, isso que vai realmente contar para ganhar".



Com direção de Kleber Mendonça Filho, o longa disputa as categorias: "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" (Wagner Moura), "Melhor Filme e "Melhor Elenco" (categoria inédita). A quinta indicação brasileira foi para o diretor de fotografia Adolpho Veloso, na categoria de "Melhor Fotografia" pela produção norte-americana, "Sonhos de Trem".

"Acho que 'O Agente Secreto' tem muita chance de ganhar como 'Melhor Filme Estrangeiro', principalmente. E o Oscar de melhor fotografia, com um brasileiro que está no filme 'Sonhos de Trem', que é o Adolfo. Eu acho que o Brasil pode sair com dois Oscars", acredita Cavi.



A cerimônia, que acontecerá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, também será transmitida em bares, como no Cine Botequim 2, a partir das 17h, no Maracanã, na Zona Norte; Indecente Café, a partir do mesmo horário, em Santa Teresa, Região Central; Meza Bar, a partir das 18h, no Humaitá, Zona Sul; Os Imortais Bar, a partir das 19h, em Copacabana, na mesma região; e no Buteco Treme Treme, em Botafogo, também na Zona Sul.

'Muito empolgado'

E o espírito festivo também invade as casas dos cariocas! O analista de comércio exterior, Lucas Santos, vai se reunir com cerca de 10 amigos em uma residência no Flamengo, para assistirem à premiação. A 98ª cerimônia será transmitida pela TV Globo, após o "Fantástico", assim como pelos canais pagos TNT e HBO Max.

Se depender da animação desse grupo, a vitória já está garantida. "Estou muito empolgado para assistir a premiação, como em todas as edições, mas esse ano, duplamente, visto a participação do Brasil em um dos principais prêmios da noite", vibra Lucas, de 28 anos, que complementa: "Iremos nos reunir na casa de um deles (amigos) para assistir, julgar e confraternizar esse momento tão importante. A ideia é preparar alguns quitutes para beliscar durante a transmissão do evento".

Ele, ainda, acredita no resultado positivo para a produção nacional: "Pós-sucesso do filme 'Ainda estou aqui' no Oscar 2025, é um fato que Wagner Moura veio com tudo esse ano em 'O Agente Secreto', no intuito de trazer para casa não só a estatueta, mas história".

Se empolgou? Então confira a programação completa:



Transmissões Oscar 2026



Estação NET Rio (transmissão, Concurso de Sósia e mais)

A partir das 15h

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (distribuição de senhas a partir das 18h)



Cine Botequim 2

A partir das 17h

Endereço: Rua Dona Zulmira, 111 - Maracanã, Rio de Janeiro

Ingressos: (Reservas já esgotadas. A entrada será por ordem de chegada)



Indecente Café

A partir das 17h

Endereço: Rua Felício dos Santos, 3 - Santa Teresa, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Meza Bar

A partir das 18h

Endereço: Rua Capitão Salomão, 69 - Humaitá, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Os Imortais Bar

A partir das 19h

Endereço: Rua Ronald de Carvalho, 147 e 154 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Cine Arte UFF

A partir das 19h

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói, RJ

Ingressos: Grátis



Estação NET Botafogo

A partir das 20h

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (distribuição de senhas a partir das 18h)



Buteco Treme Treme

Às 20h

Endereço: Rua Arnaldo Quintela, 31 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis