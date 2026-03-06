Jorge Aragão se apresenta no Renascença Clube - Divulgação

Publicado 06/03/2026 05:00 | Atualizado 06/03/2026 11:12

Rio - A diversão está garantida! O fim de semana chegou com tudo, trazendo uma programação variada para agradar os diferentes gostos e bolsos. Neste sábado (7), Jorge Aragão sobe ao palco do Renascença Clube, no Andaraí, Zona Norte do Rio. O show promete emocionar o público com canções que marcaram gerações, como "Lucidez", "Coisa de Pele" e "Papel de Pão".

A abertura fica por conta do grupo "O Samba é Meu Dom", que propõe uma experiência inspirada nas antigas rodas de samba. A apresentação acontece sem microfonação, recriando o ambiente intimista dos pagodes tradicionais, com foco na proximidade entre músicos e público.



Em celebração aos 75 anos do Renascença, o espaço vai contar mais mais eventos, como exibição gratuita do filme "A Mulher Rei" (2022), estrelado por Viola Davis, na sexta-feira (6), às 18h. Além da entrada 0800, o plateia terá direito a caldinho de ervilha e sorteio de brindes.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no domingo (8), acontecerá a primeira edição do "Clima Aqui de Casa no Rena". O evento enaltece o protagonismo feminino no samba e a força dos encontros afetivos que marcam a história do gênero.

À frente da roda está Roberta Espinosa, criadora do já consagrado "Pagode da Beta". A cantora vibra com o retorno a um dos primeiros espaços em que se apresentou, ainda aos 17 anos. "Voltar ao Rena com um projeto autoral é celebrar memória, afeto e pertencimento".

As atrações já confirmadas são: Renata Santiago, Pagode da Beta, Marcelle Motta, Os Morenos, Pagode da Garagem, Clara Costa e Jorgynho Chinna.

O roteiro do fim de semana ainda conta com o show de Gaab, o pai, Rodriguinho, e o tio, Mr. Dan, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, com o projeto "Legado", a partir das 22h, nesta sexta. No mesmo dia e região, Bryam Adams, dono hits como "(Everything I Do) I Do It For You", "Heaven" e "Summer of ’69", se apresenta no Qualistage. Já na Zona Sul, Jason Marz, que retorna ao Brasil após quase uma década, animará o público do Vivo Rio com sucessos como "I’m Yours" e "I Won’t Give Up".

Para os amantes das cortinas e coxias, Malu Galli protagoniza o espetáculo "Mulher em fuga", no Teatro Firjan SESI Centro, com sessões na sexta, sábado e domingo. A peça, que também conta com Tiago Martelli no elenco, é a primeira adaptação nacional de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher" e "Monique se Liberta", livros do escritor francês Édouard Louis. A montagem ficará em cartaz até 5 de abril.

Eventos gratuitos

Neste fim de semana, o Caxias Shopping recebe Conexão Rio Festival 2026, que une música, gastronomia e diversão. Entre os artistas confirmados estão a banda Notturnia, Guilherme Lemos, com o Especial Legião Urbana e Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas.



O espetáculo multilinguagem "CarniSal" sobe ao palco da Arena Dicró, na Penha Circular, Zona Norte, neste domingo (8). A produção mistura teatro, performance, dança e partituras sonoras para refletir sobre gênero, sexualidade, desejo, violência e resistência a partir de vivências LGBTQIAPN+.



"'CarniSal' é realizado por uma equipe diversa, formada majoritariamente por pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas negras e periféricas, e reafirma o compromisso com a descentralização cultural, a acessibilidade, a formação de plateia e a valorização de narrativas plurais no cenário artístico do Rio de Janeiro", pontua a diretora.

O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte, será palco da primeira edição do Samba de Santo Antônio, com o Mestre Macaco Branco, da Unidos de Vila Isabel, e Serginho Picciani. Ainda no domingo, o Samba do Madu estreia com uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Madureira Shopping, a partir das 16h.

Curtiu? Então confira a programação completa:

Shows



Jason Mraz

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 110



Milton Guedes

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia



Bryan Adams

Sexta-feira, às 22h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 295



Gaab, Rodriguinho e Mr. Dan - Legado

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Jorge Aragão

Sábado, a partir das 14h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingresso: a partir de R$ 55 + 1 kg de alimento não perecível



MC Roger, MC TH, Zebrinha e mais

Sábado, a partir das 20h

Local: SoHo Lounge

Endereço: Rua Francisco Real, 580, Bangu

Ingressos: A partir de R$ 20



Amado Batista

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 130



Zaz

Sábado, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 220

Junior Moreno e Renata Martin

Domingo, das 12h às 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Ito Melodia e roda de samba - Feijoada do Rival

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Thiago Soares, Fabinho e Bernini

Domingo, a partir das 16h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



82MAJOR

Domingo, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 180



Espetáculos



"Mulher em fuga", com Malu Galli

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingos, às 17h

Local: Teatro Firjan SESI Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, 1 - Centro

Ingresso: R$ 40



"Adorável Trapalhão – O Musical"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 30



"Tim Maia, Vale Tudo - O musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 19h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 A, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 75



"Uma vida em cores", com Rosamaria Murtinho e Sofia Mendonça

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 19h e domingo, às 18h

Local: Teatro I Love PRIO

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa - Jockey Club Brasileiro

Ingresso: a partir de R$ 60



"Diana - A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 125



"Fafá de Belém, o musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)



"Aluga-se Um Namorado"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265 - Gávea

Ingressos: A partir de R$ 70



"Nas ruas ao redor"

Sexta-feira e sábados, às 20h; e domingos às 19h

Local: Teatro Ziembinski

Endereço: Praça Urbano Duarte, s/n – Tijuca

Ingresso: R$ 30



"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço", com Thalita Rebouças

⁠Sábado e domingo, a partir das 15h30

Local: Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60



"A cura da Terra – Pequenas Revoluções"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Av. Heitor Beltrão, s/nº - Tijuca

Ingresso: R$ 30

"Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal"

Sábado, a partir das 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Ingressos: Grátis (com inscrição pelo aplicativo do shopping)



Tom Cavalcante - Festival de Humor Contra-Ataca

Abertura: Titela do Ceará

Sábado, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 47,50

"Enrolados"

Domingo, a partir das 15h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)

"CarniSal"

Domingo, às 19h

Local: Arena Dicró

Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n - Penha Circular, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"A Ignorância É Uma Dádiva", com Renato Albani

Domingo, às 20h

Local: Teatro Municipal Raul Cortez

Endereço: Praça da Emancipação, s/n – Vila Meriti – Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 100



Mais opções



"Exposição - Viva Mauricio - Mauricio de Sousa A Experiência Imersiva"

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)



"Chaves: A exposição"

Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

Festival Bebericando

Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 20h

Local: IAB/RJ

Endereço: Rua do Pinheiro, 10 – Flamengo (próximo ao metrô Largo do Machado)

Ingresso: R$ 30

Exibição do filme "A Mulher Rei"

Sexta-feira, às 18h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingressos: Grátis



Patati Patatá Circo Show

Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: A partir de R$ 30



"Circo dos Dinossauros"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h

Local: Shopping Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 19,90

Clube do Foguinho

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)

"Ritmo e Energia" (aula de FitDance)

Sábado, a partir de 7h30

Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)

Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Conexão Rio Festival 2026 - Shows, área kids e mais

Sábado, a partir das 12h: Banda Notturnia e Guilherme Lemos

Domingo, a partir das 12h: Woodhouse, a Black Circle e Tico Santa Cruz

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis

Encontro Carioca de RPG

Sábado, das 14h às 20h

Local: Boulevard Shopping

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Samba da Quinzena

Sábado, a partir das 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: grátis até às 18h; após a partir de R$ 40

Yoga e técnica de meditação mindfulness

Domingo, a partir das 7h30

Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)

Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Circuito Bossa especial pela Dia da Mulher

Domingo, às 8h e 9h30

Local: Estacionamento do Bossa Nova Mal, ao lado do Uber Lounge

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Evento gratuito (vagas limitadas)

Clube da Maduzinha (oficina de customização de porta-anel)

Domingo, às 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Samba de Santo Antônio

Domingo, das 16h às 20h

Local: Boulevard Shopping

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Samba do Madu"

Domingo, das 16h às 22h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Clima Aqui de Casa" com Roberta Espinosa

Domingo, a partir das 14h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingressos: A partir de R$ 20

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa