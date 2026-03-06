Jorge Aragão se apresenta no Renascença ClubeDivulgação
"'CarniSal' é realizado por uma equipe diversa, formada majoritariamente por pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas negras e periféricas, e reafirma o compromisso com a descentralização cultural, a acessibilidade, a formação de plateia e a valorização de narrativas plurais no cenário artístico do Rio de Janeiro", pontua a diretora.
Jason Mraz
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 110
Milton Guedes
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia
Bryan Adams
Sexta-feira, às 22h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 295
Gaab, Rodriguinho e Mr. Dan - Legado
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
Jorge Aragão
Sábado, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingresso: a partir de R$ 55 + 1 kg de alimento não perecível
MC Roger, MC TH, Zebrinha e mais
Sábado, a partir das 20h
Local: SoHo Lounge
Endereço: Rua Francisco Real, 580, Bangu
Ingressos: A partir de R$ 20
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 130
Zaz
Sábado, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 220
Domingo, das 12h às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Ito Melodia e roda de samba - Feijoada do Rival
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Thiago Soares, Fabinho e Bernini
Domingo, a partir das 16h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
82MAJOR
Domingo, às 20h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 180
Espetáculos
"Mulher em fuga", com Malu Galli
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingos, às 17h
Local: Teatro Firjan SESI Centro
Endereço: Av. Graça Aranha, 1 - Centro
Ingresso: R$ 40
"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 30
"Tim Maia, Vale Tudo - O musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 A, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 75
"Uma vida em cores", com Rosamaria Murtinho e Sofia Mendonça
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 19h e domingo, às 18h
Local: Teatro I Love PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa - Jockey Club Brasileiro
Ingresso: a partir de R$ 60
"Diana - A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 125
"Fafá de Belém, o musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)
"Aluga-se Um Namorado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265 - Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
"Nas ruas ao redor"
Sexta-feira e sábados, às 20h; e domingos às 19h
Local: Teatro Ziembinski
Endereço: Praça Urbano Duarte, s/n – Tijuca
Ingresso: R$ 30
"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço", com Thalita Rebouças
Sábado e domingo, a partir das 15h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro
Ingresso: a partir de R$ 60
"A cura da Terra – Pequenas Revoluções"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Av. Heitor Beltrão, s/nº - Tijuca
Ingresso: R$ 30
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis (com inscrição pelo aplicativo do shopping)
Tom Cavalcante - Festival de Humor Contra-Ataca
Abertura: Titela do Ceará
Sábado, às 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 47,50
Domingo, a partir das 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)
Domingo, às 19h
Local: Arena Dicró
Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n - Penha Circular, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"A Ignorância É Uma Dádiva", com Renato Albani
Domingo, às 20h
Local: Teatro Municipal Raul Cortez
Endereço: Praça da Emancipação, s/n – Vila Meriti – Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 100
Mais opções
"Exposição - Viva Mauricio - Mauricio de Sousa A Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
"Chaves: A exposição"
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 20h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 – Flamengo (próximo ao metrô Largo do Machado)
Ingresso: R$ 30
Sexta-feira, às 18h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingressos: Grátis
Patati Patatá Circo Show
Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: A partir de R$ 30
"Circo dos Dinossauros"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Shopping Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 19,90
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)
Sábado, a partir de 7h30
Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 12h: Banda Notturnia e Guilherme Lemos
Domingo, a partir das 12h: Woodhouse, a Black Circle e Tico Santa Cruz
Local: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
Sábado, das 14h às 20h
Local: Boulevard Shopping
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: grátis até às 18h; após a partir de R$ 40
Domingo, a partir das 7h30
Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, às 8h e 9h30
Local: Estacionamento do Bossa Nova Mal, ao lado do Uber Lounge
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Evento gratuito (vagas limitadas)
Domingo, às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, das 16h às 20h
Local: Boulevard Shopping
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, das 16h às 22h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingressos: A partir de R$ 20