Jorge Aragão se apresenta no Renascença ClubeDivulgação

O Dia
Rio - A diversão está garantida! O fim de semana chegou com tudo, trazendo uma programação variada para agradar os diferentes gostos e bolsos. Neste sábado (7), Jorge Aragão sobe ao palco do Renascença Clube, no Andaraí, Zona Norte do Rio. O show promete emocionar o público com canções que marcaram gerações, como "Lucidez", "Coisa de Pele" e "Papel de Pão". 
fotogaleria
Jorge Aragão - Reprodução / Instagram
Jason Marz fará show no Vivo Rio - Divulgação
Roberta Espinosa - Divulgação
Mr. Dan, Rodriguinho e Gaab se apresentam com o projeto 'Legado' - Reprodução / Instagram
Rodriguinho (esq.), Mr. Dan e Gaab (dir.) - Reprodução de vídeo / Instagram
Malu Galli protagoniza espetáculo 'Mulher em Fuga' - Reprodução / Instagram
Tiago Martelli e Malu Galli estão em cartaz com o espetáculo 'Mulher em Fuga', no Teatro Firjan SESI Centro - Reprodução / Instagram
Espetáculo 'CarniSal' reúne teatro, performance, dança e mais - Divulgação / Thaina Farias
Espetáculo 'CarniSal' - Divulgação / Thaina Farias
Jorge Aragão se apresenta no Renascença Clube - Divulgação
A abertura fica por conta do grupo "O Samba é Meu Dom", que propõe uma experiência inspirada nas antigas rodas de samba. A apresentação acontece sem microfonação, recriando o ambiente intimista dos pagodes tradicionais, com foco na proximidade entre músicos e público.
Em celebração aos 75 anos do Renascença, o espaço vai contar mais mais eventos, como exibição gratuita do filme "A Mulher Rei" (2022), estrelado por Viola Davis, na sexta-feira (6), às 18h. Além da entrada 0800, o plateia terá direito a caldinho de ervilha e sorteio de brindes.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no domingo (8), acontecerá a primeira edição do "Clima Aqui de Casa no Rena". O evento enaltece o protagonismo feminino no samba e a força dos encontros afetivos que marcam a história do gênero.
À frente da roda está Roberta Espinosa, criadora do já consagrado "Pagode da Beta". A cantora vibra com o retorno a um dos primeiros espaços em que se apresentou, ainda aos 17 anos. "Voltar ao Rena com um projeto autoral é celebrar memória, afeto e pertencimento".
As atrações já confirmadas são: Renata Santiago, Pagode da Beta, Marcelle Motta, Os Morenos, Pagode da Garagem, Clara Costa e Jorgynho Chinna.
O roteiro do fim de semana ainda conta com o show de Gaab, o pai, Rodriguinho, e o tio, Mr. Dan, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, com o projeto "Legado", a partir das 22h, nesta sexta. No mesmo dia e região, Bryam Adams, dono hits como "(Everything I Do) I Do It For You", "Heaven" e "Summer of ’69", se apresenta no Qualistage. Já na Zona Sul, Jason Marz, que retorna ao Brasil após quase uma década, animará o público do Vivo Rio com sucessos como  "I’m Yours" e "I Won’t Give Up".
Para os amantes das cortinas e coxias, Malu Galli protagoniza o espetáculo "Mulher em fuga", no Teatro Firjan SESI Centro, com sessões na sexta, sábado e domingo. A peça, que também conta com Tiago Martelli no elenco, é a primeira adaptação nacional de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher" e "Monique se Liberta", livros do escritor francês Édouard Louis. A montagem ficará em cartaz até 5 de abril.
Eventos gratuitos
Neste fim de semana, o Caxias Shopping recebe Conexão Rio Festival 2026, que une música, gastronomia e diversão. Entre os artistas confirmados estão a banda Notturnia, Guilherme Lemos, com o Especial Legião Urbana e Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas. 
O espetáculo multilinguagem "CarniSal" sobe ao palco da Arena Dicró, na Penha Circular, Zona Norte, neste domingo (8). A produção mistura teatro, performance, dança e partituras sonoras para refletir sobre gênero, sexualidade, desejo, violência e resistência a partir de vivências LGBTQIAPN+.

"'CarniSal' é realizado por uma equipe diversa, formada majoritariamente por pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas negras e periféricas, e reafirma o compromisso com a descentralização cultural, a acessibilidade, a formação de plateia e a valorização de narrativas plurais no cenário artístico do Rio de Janeiro", pontua a diretora.
O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte, será palco da primeira edição do Samba de Santo Antônio, com o Mestre Macaco Branco, da Unidos de Vila Isabel, e Serginho Picciani. Ainda no domingo, o Samba do Madu estreia com uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Madureira Shopping, a partir das 16h.
Curtiu? Então confira a programação completa:
Shows

Jason Mraz
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 110

Milton Guedes
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia

Bryan Adams
Sexta-feira, às 22h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 295

Gaab, Rodriguinho e Mr. Dan - Legado
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30

Jorge Aragão
Sábado, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingresso: a partir de R$ 55 + 1 kg de alimento não perecível

MC Roger, MC TH, Zebrinha e mais
Sábado, a partir das 20h
Local: SoHo Lounge
Endereço: Rua Francisco Real, 580, Bangu
Ingressos: A partir de R$ 20
Amado Batista
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 130

Zaz
Sábado, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 220
Junior Moreno e Renata Martin
Domingo, das 12h às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Ito Melodia e roda de samba - Feijoada do Rival
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60

Thiago Soares, Fabinho e Bernini
Domingo, a partir das 16h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30

82MAJOR
Domingo, às 20h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 180

Espetáculos

"Mulher em fuga", com Malu Galli
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingos, às 17h
Local: Teatro Firjan SESI Centro
Endereço: Av. Graça Aranha, 1 - Centro
Ingresso: R$ 40

"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 30

"Tim Maia, Vale Tudo - O musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 A, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 75

"Uma vida em cores", com Rosamaria Murtinho e Sofia Mendonça
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 19h e domingo, às 18h
Local: Teatro I Love PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa - Jockey Club Brasileiro
Ingresso: a partir de R$ 60

"Diana - A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 125

"Fafá de Belém, o musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)

"Aluga-se Um Namorado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265 - Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70

"Nas ruas ao redor"
Sexta-feira e sábados, às 20h; e domingos às 19h
Local: Teatro Ziembinski
Endereço: Praça Urbano Duarte, s/n – Tijuca
Ingresso: R$ 30

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço", com Thalita Rebouças
⁠Sábado e domingo, a partir das 15h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro
Ingresso: a partir de R$ 60

"A cura da Terra – Pequenas Revoluções"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Av. Heitor Beltrão, s/nº - Tijuca
Ingresso: R$ 30
"Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal"
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis (com inscrição pelo aplicativo do shopping)

Tom Cavalcante - Festival de Humor Contra-Ataca
Abertura: Titela do Ceará
Sábado, às 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 47,50
"Enrolados"
Domingo, a partir das 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)
"CarniSal"
Domingo, às 19h
Local: Arena Dicró
Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n - Penha Circular, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

"A Ignorância É Uma Dádiva", com Renato Albani
Domingo, às 20h
Local: Teatro Municipal Raul Cortez
Endereço: Praça da Emancipação, s/n – Vila Meriti – Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 100

Mais opções

"Exposição - Viva Mauricio - Mauricio de Sousa A Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)

"Chaves: A exposição"
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Festival Bebericando
Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 20h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 – Flamengo (próximo ao metrô Largo do Machado)
Ingresso: R$ 30
Exibição do filme "A Mulher Rei"
Sexta-feira, às 18h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingressos: Grátis

Patati Patatá Circo Show
Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: A partir de R$ 30

"Circo dos Dinossauros"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Shopping Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 19,90
Clube do Foguinho
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (pelo aplicativo do shopping)
"Ritmo e Energia" (aula de FitDance)
Sábado, a partir de 7h30
Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Conexão Rio Festival 2026 - Shows, área kids e mais
Sábado, a partir das 12h: Banda Notturnia e Guilherme Lemos
Domingo, a partir das 12h: Woodhouse, a Black Circle e Tico Santa Cruz
Local: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
Encontro Carioca de RPG
Sábado, das 14h às 20h
Local: Boulevard Shopping
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Samba da Quinzena
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: grátis até às 18h; após a partir de R$ 40
Yoga e técnica de meditação mindfulness
Domingo, a partir das 7h30
Local: Shopping Nova América (Deck 1, do estacionamento nível G6)
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Circuito Bossa especial pela Dia da Mulher
Domingo, às 8h e 9h30
Local: Estacionamento do Bossa Nova Mal, ao lado do Uber Lounge
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Evento gratuito (vagas limitadas)
Clube da Maduzinha (oficina de customização de porta-anel)
Domingo, às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Samba de Santo Antônio
Domingo, das 16h às 20h
Local: Boulevard Shopping
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Samba do Madu"
Domingo, das 16h às 22h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Clima Aqui de Casa" com Roberta Espinosa
Domingo, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingressos: A partir de R$ 20
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa