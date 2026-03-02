Djavan - Priscila Prade / Divulgação

DjavanPriscila Prade / Divulgação

Publicado 02/03/2026 12:32 | Atualizado 02/03/2026 12:38

Rio - A turnê que celebra cinco décadas de trajetória de Djavan acaba de ganhar um novo capítulo no Rio de Janeiro. Diante da alta procura por ingressos, o cantor confirmou uma terceira apresentação na capital fluminense, marcada para o dia 8 de agosto, na Farmasi Arena. A agenda carioca já contava com shows nos dias 1º e 2 do mesmo mês.

fotogaleria

Batizado de "Djavanear 50 anos. Só Sucessos", o espetáculo revisita todas as fases da carreira do artista alagoano e reúne grandes hits como "Sina", "Oceano", "Flor de Lis", "Samurai", "Açaí", "Um Amor Puro" e "Eu Te Devoro".

Clientes do Banco do Brasil contam com pré-venda exclusiva nos dias 3 e 4 de março, com início às 12h no site e às 13h nas bilheterias oficiais, além de 20% de desconto nos ingressos inteiros durante esse período. A venda geral começa em 5 de março, nos mesmos horários.



Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço. Compras com cartão BB permitem parcelamento em até seis vezes sem juros; os demais cartões, em até três parcelas





Datas confirmadas da turnê



A turnê tem início em 8 de maio, em São Paulo, no Allianz Parque, e passa por diferentes regiões do país. Além da nova data no Rio, Djavan também confirmou um show em Maceió, sua cidade natal, no dia 5 de dezembro, no Estacionamento do Jaraguá. A capital alagoana encerra a primeira etapa da turnê.



08 e 09 de maio – Allianz Parque (São Paulo)



23 de maio – Arena Fonte Nova (Salvador)



30 de maio – CFO (Fortaleza)



13 de junho – Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)



27 de junho – Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)



18 de julho – Arena MRV (Belo Horizonte)



01, 02 e 08 de agosto – Farmasi Arena (Rio de Janeiro)



29 de agosto – Arena Opus (Florianópolis)



24 de outubro – Hangar (Belém)



31 de outubro – Classic Hall (Recife)



05 de dezembro – Estacionamento do Jaraguá (Maceió)