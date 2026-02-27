Espetáculo ’Lady’ é protagonizado por Susana VieiraDivulgação/Nana Moraes

Rio - Não vai faltar opção para aproveitar o fim de semana! O roteiro conta com uma programação variada, para todos os gostos e bolsos, que fará a alegria de adultos e crianças. Neste sábado (28), Arena Bangu, na Zona Oeste, se despede do carnaval com a "Ressaca do Monobloco" e bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, a partir das 18h. O ingresso custa a partir de R$ 30. 
Entre os destaques gratuitos está o espetáculo "Sinhá Moça", na Areninha Cultural Municipal Sandra Sá, em Santa Cruz, no domingo (1º), às 19h30. O clássico da dramaturgia conta com direção e adaptação de Sandro D'França, junto com os alunos do 11º Intensivão de Teatro Última Estação. Eles, ainda, vão encarar um desafio: montar a produção inteira em apenas 12 horas, no mesmo dia da estreia. As vagas são limitadas, com inscrições feitas pelo site do teatro.
Ainda no esquema 0800, os pequenos poderão acompanhar as aventuras do Gato de Botas no Teatrinho do Super Laranja, no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado (28), às 16h. Ao final de cada sessão, eles poderão tirar fotos com os personagens, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping.
Já no domingo (1º), a peça "Peter Pan e a Fada Sininho" fará a alegria da criançada no 3º piso do Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte, também às 16h. Para aproveitar, basta resgatar sessão pelo aplicativo do shopping. Neste mesmo dia, o Clube da Maduzinha vai receber uma oficina de pintura em pedras no Madureira Shopping, na mesma região, a partir das 15h, no 3º piso. 
Em comemoração ao aniversário - celebrado no dia 1º de março - de 461 anos da Cidade Maravilhosa, o Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, vai promover, das 14h às 17h, uma tarde especial no Espaço Vista, no 3º piso. A comemoração terá direito a distribuição de biscoitos, mate e água de coco e mais.
Susana Vieira, Diogo Nogueira e mais
Está com uma graninha sobrando? Na sexta (27), Susana Vieira retorna aos palcos com o monólogo "Lady", no Teatro Clara Nunes, na Gávea. O espetáculo - sucesso no Brasil e em Portugal - fará uma curtíssima temporada, com sessões até domingo (1º).
Já a festa "Ploc" vai comemorar os 21 anos de trajetória com um festival inédito no Qualistage, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O evento promete reviver os anos 1980 resgatando a memória dos bons tempos, além do encontro entre gerações. Entre as atrações estão: Felipe Dylon, as Paquitas Catuxita e Xiquitita, Trem da Alegria (Luciano Nassyn e Juninho Bill), Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Vinícius Cantuária e mais.
E não para por aí! Diogo Nogueira estreia com a turnê "Infinito Samba" no Vivo Rio, na Zona Sul, no domingo (1º). O show inédito celebra as duas décadas de carreira do cantor e compositor. O repertório reúne grandes sucessos do sambista e releituras afetivas que homenageiam suas influências, como o pai, João Nogueira (1941-2000).
Se animou? Confira, então, a programação completa:
Shows

Cesar Soares no show "Encanto"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50

Plebe Rude
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
"Quintal do Guada"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio
de Janeiro
Ingressos: Grátis
Yan
Sexta-feira, às 21h
Local: Iate Clube de Muriqui
Endereço: Rua Tiradentes, nº 313 – Muriqui - RJ
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado, às 17h
Local: Clube Fazenda
Endereço: Av. Pernambucana, 2011 – Vila Rosali – São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 30 (1º lote + taxas)

"RASTA JAZZ" com Kauan Calazans e Jamaicano Primitive
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Nectar Som
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 22774 – Vargem Grande
Ingressos: A partir de R$ 30 
Choro de Manha - Samba da Chaminé
Sábado, a partir das 14h30
Local: Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: Grátis
'Ressaca do Monobloco' e bateria da Mocidade
Sábado, a partir das 18h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ
Ingresso: a partir de R$30
Festa Ploc
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Ilessi e Diogo Sili no show "Com os Pés no Futuro: 74 anos de Manduka"
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Taiguara – Teu sonho não acabou" – com Rubens Kurin e Leandro Braga
Sábado, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55
Diogo Nogueira com a turnê "Infinito Samba"
Domingo, às 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 175

Espetáculos
"Diana - A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 125

"Fafá de Belém, o musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)
"Lady" com Susana Vieira
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Aluga-se Um Namorado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
"Fábio Rabin - Novo Show"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"Kd o Show? Um Espetáculo que Nunca se Repete!" com Kwesny e Daniel Lopes
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 35
"Cinderela - Um Sonho que se Torna Realidade"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"O Mágico de Oz"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"K-Pop Guerreiras da voz"
Sábado e domingo, às 15h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"De Piriri Na Rede"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Urbano Duarte - Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Gato de Botas" no Teatrinho do Super Laranja
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis
"Pinóquio em O Circo Dos Sonhos"
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Mundo Esmeralda"
Sábado, às 19h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"Só e Bem Acompanhado" com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Mickey Mouse e Suas Férias"
Domingo, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Peter Pan e a Fada Sininho"
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard (Palco Boulevard, no 3º piso)
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (com resgate de sessão pelo app do shopping)
'Cadeira de Balanço’
Domingo, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 - Ipanema
Ingressos: a partir R$ 15
"Sinhá Moça"
Domingo, às 19h30
Local: Rua Doze 1, Santa Cruz
Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá
Ingressos: Grátis
Mais opções
"Exposição - Viva Mauricio - Mauricio de Sousa A Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
"Exposição Museu BB"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 18h30
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
"Exposição - Vetores - Vertentes: Fotógrafas do Pará"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
Exposição "HIATOS"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 10h
Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Exposição permanente "Maquete de Lego do Rio de Janeiro"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Chaves: A exposição"
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sarau da Jovelina
Sexta-feira, às 19h
Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra
Endereço: Praça Ênio s/nº - Pavuna, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Patati Patatá Circo Show
Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: A partir de R$ 30
"Circo dos Dinossauros"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Shopping Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 19,90
Oficina "Pequenos Exploradores" (crianças de até 2 anos)
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping (3º piso)
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo recreativo para crianças
Domingo, às 10h
Local: Rua Doze 1, Santa Cruz
Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá
Ingressos: Grátis
Roda de capoeira
Domingo, das 12h às 14h
Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Clube da Maduzinha (oficina de pintura em pedras)
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Aniversário do Rio"
Domingo, das 14h às 17h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa