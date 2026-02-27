Espetáculo ’Lady’ é protagonizado por Susana Vieira - Divulgação/Nana Moraes

Espetáculo ’Lady’ é protagonizado por Susana VieiraDivulgação/Nana Moraes

Publicado 27/02/2026 05:00 | Atualizado 27/02/2026 08:13

Rio - Não vai faltar opção para aproveitar o fim de semana! O roteiro conta com uma programação variada, para todos os gostos e bolsos, que fará a alegria de adultos e crianças. Neste sábado (28), Arena Bangu, na Zona Oeste, se despede do carnaval com a "Ressaca do Monobloco" e bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, a partir das 18h. O ingresso custa a partir de R$ 30.

fotogaleria

Entre os destaques gratuitos está o espetáculo "Sinhá Moça", na Areninha Cultural Municipal Sandra Sá, em Santa Cruz, no domingo (1º), às 19h30. O clássico da dramaturgia conta com direção e adaptação de Sandro D'França, junto com os alunos do 11º Intensivão de Teatro Última Estação. Eles, ainda, vão encarar um desafio: montar a produção inteira em apenas 12 horas, no mesmo dia da estreia. As vagas são limitadas, com inscrições feitas pelo site do teatro.

Ainda no esquema 0800, os pequenos poderão acompanhar as aventuras do Gato de Botas no Teatrinho do Super Laranja, no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado (28), às 16h. Ao final de cada sessão, eles poderão tirar fotos com os personagens, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping.

Já no domingo (1º), a peça "Peter Pan e a Fada Sininho" fará a alegria da criançada no 3º piso do Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte, também às 16h. Para aproveitar, basta resgatar sessão pelo aplicativo do shopping. Neste mesmo dia, o Clube da Maduzinha vai receber uma oficina de pintura em pedras no Madureira Shopping, na mesma região, a partir das 15h, no 3º piso.

Em comemoração ao aniversário - celebrado no dia 1º de março - de 461 anos da Cidade Maravilhosa, o Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, vai promover, das 14h às 17h, uma tarde especial no Espaço Vista, no 3º piso. A comemoração terá direito a distribuição de biscoitos, mate e água de coco e mais.

Susana Vieira, Diogo Nogueira e mais

Está com uma graninha sobrando? Na sexta (27), Susana Vieira retorna aos palcos com o monólogo "Lady", no Teatro Clara Nunes, na Gávea. O espetáculo - sucesso no Brasil e em Portugal - fará uma curtíssima temporada, com sessões até domingo (1º).

Já a festa "Ploc" vai comemorar os 21 anos de trajetória com um festival inédito no Qualistage, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O evento promete reviver os anos 1980 resgatando a memória dos bons tempos, além do encontro entre gerações. Entre as atrações estão: Felipe Dylon, as Paquitas Catuxita e Xiquitita, Trem da Alegria (Luciano Nassyn e Juninho Bill), Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Vinícius Cantuária e mais.

E não para por aí! Diogo Nogueira estreia com a turnê "Infinito Samba" no Vivo Rio, na Zona Sul, no domingo (1º). O show inédito celebra as duas décadas de carreira do cantor e compositor. O repertório reúne grandes sucessos do sambista e releituras afetivas que homenageiam suas influências, como o pai, João Nogueira (1941-2000).

Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows



Cesar Soares no show "Encanto"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



Plebe Rude

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

"Quintal do Guada"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio

de Janeiro

Ingressos: Grátis

Yan

Sexta-feira, às 21h

Local: Iate Clube de Muriqui

Endereço: Rua Tiradentes, nº 313 – Muriqui - RJ

Ingressos: A partir de R$ 25

Sábado, às 17h

Local: Clube Fazenda

Endereço: Av. Pernambucana, 2011 – Vila Rosali – São João de Meriti

Ingressos: A partir de R$ 30 (1º lote + taxas)



"RASTA JAZZ" com Kauan Calazans e Jamaicano Primitive

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Nectar Som

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 22774 – Vargem Grande

Ingressos: A partir de R$ 30

Choro de Manha - Samba da Chaminé

Sábado, a partir das 14h30

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: Grátis

'Ressaca do Monobloco' e bateria da Mocidade

Sábado, a partir das 18h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$30

Festa Ploc

Sábado, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Ilessi e Diogo Sili no show "Com os Pés no Futuro: 74 anos de Manduka"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Taiguara – Teu sonho não acabou" – com Rubens Kurin e Leandro Braga

Sábado, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 55

Diogo Nogueira com a turnê "Infinito Samba"

Domingo, às 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 175



Espetáculos

"Diana - A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 125



"Fafá de Belém, o musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)

"Lady" com Susana Vieira

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

"Aluga-se Um Namorado"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70

"Fábio Rabin - Novo Show"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"Kd o Show? Um Espetáculo que Nunca se Repete!" com Kwesny e Daniel Lopes

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 35

"Cinderela - Um Sonho que se Torna Realidade"

Sábado, às 15h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"O Mágico de Oz"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"K-Pop Guerreiras da voz"

Sábado e domingo, às 15h30

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"De Piriri Na Rede"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Urbano Duarte - Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Gato de Botas" no Teatrinho do Super Laranja

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Ingressos: Grátis

"Pinóquio em O Circo Dos Sonhos"

Sábado, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Mundo Esmeralda"

Sábado, às 19h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"Só e Bem Acompanhado" com Paulinho Gogó

Sábado, às 21h; Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Mickey Mouse e Suas Férias"

Domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Peter Pan e a Fada Sininho"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Boulevard (Palco Boulevard, no 3º piso)

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (com resgate de sessão pelo app do shopping)

'Cadeira de Balanço’

Domingo, às 18h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63 - Ipanema

Ingressos: a partir R$ 15

"Sinhá Moça"

Domingo, às 19h30

Local: Rua Doze 1, Santa Cruz

Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá

Ingressos: Grátis

Mais opções

"Exposição - Viva Mauricio - Mauricio de Sousa A Experiência Imersiva"

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)

"Exposição Museu BB"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 18h30

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)

"Exposição - Vetores - Vertentes: Fotógrafas do Pará"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)

Exposição "HIATOS"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 10h

Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Exposição permanente "Maquete de Lego do Rio de Janeiro"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Chaves: A exposição"

Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

Sarau da Jovelina

Sexta-feira, às 19h

Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº - Pavuna, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Patati Patatá Circo Show

Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: A partir de R$ 30

"Circo dos Dinossauros"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h

Local: Shopping Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 19,90

Oficina "Pequenos Exploradores" (crianças de até 2 anos)

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping (3º piso)

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Domingo recreativo para crianças

Domingo, às 10h

Local: Rua Doze 1, Santa Cruz

Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá

Ingressos: Grátis

Roda de capoeira

Domingo, das 12h às 14h

Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)

Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Clube da Maduzinha (oficina de pintura em pedras)

Domingo, a partir das 15h

Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)

Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Aniversário do Rio"

Domingo, das 14h às 17h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa