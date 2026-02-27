Espetáculo ’Lady’ é protagonizado por Susana VieiraDivulgação/Nana Moraes
Cesar Soares no show "Encanto"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Plebe Rude
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio
de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 21h
Local: Iate Clube de Muriqui
Endereço: Rua Tiradentes, nº 313 – Muriqui - RJ
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado, às 17h
Local: Clube Fazenda
Endereço: Av. Pernambucana, 2011 – Vila Rosali – São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 30 (1º lote + taxas)
"RASTA JAZZ" com Kauan Calazans e Jamaicano Primitive
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Nectar Som
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 22774 – Vargem Grande
Ingressos: A partir de R$ 30
Sábado, a partir das 14h30
Local: Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 18h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ
Ingresso: a partir de R$30
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Ilessi e Diogo Sili no show "Com os Pés no Futuro: 74 anos de Manduka"
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55
Domingo, às 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 175
Espetáculos
Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 125
"Fafá de Belém, o musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio n.º 38/40, Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (mais taxas)
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 35
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado e domingo, às 15h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Urbano Duarte - Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 19h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Domingo, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard (Palco Boulevard, no 3º piso)
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (com resgate de sessão pelo app do shopping)
Domingo, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 - Ipanema
Ingressos: a partir R$ 15
Domingo, às 19h30
Local: Rua Doze 1, Santa Cruz
Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 18h30
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no site e bilheteria física)
Sexta-feira, sábado e domingo, às 10h
Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sexta-feira, às 19h
Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra
Endereço: Praça Ênio s/nº - Pavuna, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta, às 19h30; Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30;
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: A partir de R$ 30
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Shopping Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Estacionamento - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 19,90
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping (3º piso)
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, às 10h
Local: Rua Doze 1, Santa Cruz
Endereço: Areninha Cultural Sandra Sá
Ingressos: Grátis
Domingo, das 12h às 14h
Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping (Loja do Clubinho, 3º piso)
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, das 14h às 17h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis